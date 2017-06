El Consejo de Cámaras cifra en 1,6 millones la financiación "estable" necesaria cuando se apruebe la nueva Ley

Etiquetas

Todas las cámaras de CyL a excepción de Valladolid trasladan su "unidad" ante la nueva normativa que consideran "buena"

El Consejo Regional de Cámaras de Castilla y León ha considerado "bueno" el anteproyecto de ley a través del que se creará una Cámara regional y que establece una "financiación estable" para estas instituciones procedente de los Presupuestos Generales de la Junta que, como ha apuntado el comisionado para negociar esta normativa, Antonio Méndez Pozo, debe alcanzar la cifra de 1,6 millones de euros, lo necesario para cubrir las "necesidades mínimas".

Todos los representantes de las Cámaras de Comercio de Castilla y León a excepción de Valladolid han respaldado este martes un acto en el que se ha dado a conocer los detalles de la negociación de la futura normativa y la posición del Consejo Regional de Cámaras antes de que se inicie el trámite parlamentario que esperan que no se alargue demasiado.

El presidente del Consejo Regional de Cámaras, Fernando Escobillas, ha recordado la decisión adoptada en el seno de la institución de designar a Méndez Pozo como comisionado en esta negociación, por lo que le ha reconocido su trabajo y dedicación para "llevar el barco a buen puerto", tras lo que ha recordado que el pasado jueves el Consejo de Gobierno tuvo conocimiento del anteproyecto de esta nueva normativa que tiene por objeto adaptar las instituciones a la normativa estatal y de la que se han estudiado al menos 15 borradores.

Así, Méndez Pozo ha insistido que en el encuentro celebrado este martes en Valladolid tiene como fin trasladar la "unidad" de 13 de las 14 instituciones camerales de la Comunidad, tras lo que ha asegurado que a partir de ahora él mismo mantendrá las reuniones pertinentes con los representantes de los distintos grupos parlamentarios en las Cortes para que conozcan su postura y agilizar así la tramitación.

El comisionado en esta negociación ha asegurado que su labor se ha centrado principalmente en "mejorar lo posible" el Proyecto de Ley, algo que, a su juicio, finalmente se ha conseguido, ya que en un primer borrador se "olvidaba" a las cámaras de Comercio locales, algo que finalmente se logró reconducir, al tiempo que ha destacado el "peso" del Consejo Regional de Cámaras en el órgano regional que surgirá al final de la tramitación.

Éste último punto se ha logrado con la introducción en el Pleno de la Cámara Regional a los 14 presidentes de las entidades provinciales y locales, a los que habrá que sumar nueve miembros más procedentes de empresas de "reconocido prestigio" de cada provincia y dos representantes de Cecale.

PRESUPUESTO ESTABLE

Otro de los aspectos que ha resaltado Méndez Pozo ha sido la inclusión en la norma de que las instituciones camerales contarán con financiación estable incluida en el Presupuesto anual de la Comunidad, algo "necesario" para su funcionamiento tras la desaparición del sistema de cuotas en 2012.

"Creemos que es una buena fórmula", ha aseverado, tras lo que ha asegurado que según sus informes 1,6 millones de euros anuales serían suficientes para sufragar los gastos corrientes. "Esto para el Presupuesto de la Comunidad es poco pero es vital y necesario para las Cámaras", ha insistido, tras lo que ha recordado el papel "vital" de estas instituciones en áreas como la internacionalizacióm o la formación.

Otros de los aspectos resaltados por Méndez Pozo sobre la normativa ha sido la inclusión de "incompatibilidades", ya que quien sea presidente de una Cámara de Comercio no podrá ostentar otros cargos similares o la apuesta por la "transparencia total". "Ninguno de los presidente cobramos ni un euro", ha reseñado el comisionado.

AUSENCIA DE VALLADOLID

Por último, Méndez Pozo no ha ocultado su enfado por la postura adoptada por la Cámara de Comercio de Valladolid y ha aclarado que se han pedido alegaciones a esta institución al igual que a las 13 restantes.

No obstante, ha asegurado no entender "ciertas posturas". "No entendemos por qué no se sientan con nosotros y dicen que se les está ignorando", ha reseñado Méndez Pozo, quien ha manifestado que es "mentira" que no se haya tenido en cuenta a la Cámara vallisoletana en este proceso, una aseveración que ha asegurado que puede fundamentar con documentos.

El comisionado en esta negociación ha confiado en poder retomar la situación con la Cámara de Valladolid, tras lo que ha recordado que en muchas ocasiones han tenido que ser las Cámaras pequeñas las que han "tirado" del Consejo Regional, ya que "algunos grandes siguen debiendo dinero". "Les hemos invitado, estamos peleando para todos", ha concluido.