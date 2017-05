El Consell reclama al Gobierno central la retirada del recurso contra las ayudas al copago y 600 millones en dependencia

Etiquetas

También pide al Ejecutivo la transferencia de 337 millones de la deuda por la atención sanitaria a pacientes de otras comunidades

La consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Carmen Montón, ha pedido a la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, la retirada del recurso interpuesto por el Gobierno central contra "la universalidad y las ayudas frente al copago", ya que va "en contra de más de un millón de personas que disfrutan de esos derechos".

La consellera se ha expresado en esos términos en su atención a los medios y después de la reunión mantenida este jueves con la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, a la que también ha asistido la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra.

Al respecto, Montón ha planteado que dicho recurso "no se hace en contra del Gobierno de la Generalitat, sino en contra de más de un millón de personas que disfrutan de esos derechos", y ha añadido que el "problema" se creó en 2012 "por la decisión del Gobierno de Mariano Rajoy de imponer la exclusión sanitaria y los copagos", ha resaltado.

Así, la responsable de Sanidad en la Comunitat ha explicado que el Consell "ha dado solución" a este problema en el ámbito de sus competencias y que, por tanto, "deben dejarnos que demos el derecho a la salud a las personas que viven en la Comunitat", ha apostillado.

Por otro lado, en cuanto a la financiación de la dependencia, Oltra ha recordado a la ministra que de los 1.600 millones de euros que la Generalitat ha invertido en los años 2015, 2016 y lo que llevamos de 2017, "el Ministerio sólo ha aportado 260, lejos de la mitad que tiene que aportar", ha apuntado. Por ello, ha criticado que, como resultado, la Comunitat presenta un déficit de 600 millones "que tiene que poner de más, en una situación de infrafinanciación", ha señalado.

Oltra también ha dicho que la ministra "lo ha entendido" y que diseñar otra vez el sistema de financiación de la dependencia será "una prioridad, y esperamos que así lo trabaje el Gobierno de España", ha manifestado.

337 MILLONES

Por otra parte, Carmen Montón ha destacado que el Gobierno de España tiene que transferir 337 millones de euros al Gobierno valenciano en concepto de deuda por la atención sanitaria que ofrece a pacientes de otras comunidades autónomas, gracias al Fondo de Garantía Asistencias (FOGA).

Al respecto, ha subrayado que la Comunitat es "solidaria" y "hospitalaria", y "atiende a los pacientes de otras comunidades que se desplazan por periodos de tiempo a nuestra tierra". No obstante, ha criticado que esa deuda, "en un clima de infrafinanciación, viene a maltratar las cuentas de la Comunitat", ha lamentado.

"El Gobierno llega tarde", ha dicho en relación a la actualización y la puesta en marcha del Plan de la Hepatitis C, al tiempo que ha recordado que el Ejecutivo central adeuda todavía 27 millones de euros del año 2015 en este concepto. "La Comunitat es la autonomía que más tratamientos ha dispensado y, por tanto, que más vidas ha salvado, más de 8.500 personas", ha señalado. También ha manifestado la voluntad de la Conselleria de Sanidad de "ampliar esos tratamientos a todos los pacientes bajo criterios clínicos".

Finalmente, Montón ha lamentado que la ministra Dolors Montserrat no haya puestos "soluciones sobre la mesa, con plazos tangibles", porque no "han acabado de concretar", y le ha vuelto a recordar que el Consejo Interterritorial de Sanidad "no ha sido convocado" y que "nos gustaría que, si no en este mes, en el siguiente fuera una realidad para poder abordar todos estos temas en el marco de diálogo legítimo de las comunidades autónomas", ha concluido.

PACTO DE ESTADO

Por su parte, Oltra ha destacado el pacto de Estado contra la violencia de genero "aun no se ha constituido" desde el día 9 de marzo, que fue la comparecencia en el Senado. Al respecto, ha instado a la ministra a ir "más deprisa con esto", dado que se trata de "una cuestión de emergencia nacional". "El Gobierno de España tiene que ponerse de una vez en serio para abordar esta cuestión a través del pacto de Estado", ha subrayado.

Por otro lado, ha recordado la sentencia del Tribunal Constitucional que establece que las CCAA deben tener competencias en el reparto de fondos del 0,7% del IRPF, a lo que ha agregado que si en estos momentos el Ministerio "no nos da las herramientas, nosotros no vamos a llegar", ha dicho.

"No tenemos una respuesta que nos permita hacer nuestra parte", ha explicado, ya que de ello dependen "muchas personas, muchos proyectos, muchas ONG, muchos puestos de trabajo y desde luego es una cuestión a solucionar en 48-72 horas, no puede esperar mas", ha sentenciado.