Las Corts aprueban la ley que contempla ayudas para la luz, el agua y el gas de los hogares "vulnerables"

El pleno de las Corts Valencianes ha aprobado este jueves la ley presentada por el grupo parlamentario Podemos para paliar y reducir la pobreza energética --electricidad, agua y gas--, que contempla ayudas en este sentido para los hogares "vulnerables" de la Comunitat. El PP se ha abstenido, mientras que el resto de grupos ha votado a favor.

El objetivo de la ley es la adopción de medidas para paliar y reducir la pobreza energética en los hogares en situación de vulnerabilidad social de la Comunitat, así como para incrementar el ahorro y la eficiencia energéticos.

Tal y como señala la norma, las ayudas concedidas deberán garantizar que en todos los hogares en situación de pobreza energética exista un acceso mínimo a un suministro de energía y agua que asegure "una vida digna a todos los miembros de la familia".

También indica que en caso de que una empresa comercializadora de energía --agua, electricidad o gas-- quiera cortar el suministro por razones de impago, deberá comunicarlo a los servicios sociales municipales para que estudien la situación del hogar de manera previa.

El texto también explica que la Generalitat, en colaboración con las entidades locales, aprobará un Plan de Desarrollo de Medidas de Microeficiencia Energética en Hogares Vulnerables. Asimismo, establece un régimen sancionador para las empresas comercializadoras y sanciones que pueden llegar hasta los 601.012,10 euros.

El portavoz de Podemos, Antonio Montiel, ha denunciado que el 17 por ciento de los hogares en España sufre pobreza energética, un porcentaje que se eleva al 19 por ciento en el caso de la Comunitat Valenciana, lo que supone cerca de un millón de personas, que están "condenadas a elegir entre pasar frío o llenar la nevera".

Montiel ha señalado que cada año se producen en todo el país unos 7.200 fallecimientos ligados a la pobreza energética, de los que unos 800 son en la Comunitat.

Al respecto, ha querido recordar a la anciana de Reus (Tarragona) que falleció en noviembre por el incendio de las velas con las que se alumbraba, así como a las siete personas que han perdido la vida en la Comunitat este mes "por situaciones derivada de incendios por mal sistema de calefacción" o en el caso de dos personas inmigrantes porque "vivían en una casa abandonada y se alumbraban con velas".

Antonio Montiel ha tildado de "vergonzoso que las grandes compañías eléctricas sean refugiado de exministros, expresidentes del gobierno y altos cargos vinculas al PP y PSOE". También ha criticado que España sea el cuarto país con el precio de la energía más caro, así como que hoy se prevea batir el "récord" del precio del megavatio por hora.

Desde el PSPV, la diputada Concha Andrés ha explicado que esta ley forma parte de "un conjunto de medidas sociales", ha denunciado que "la pobreza se está cronificando", de modo que "el riesgo de exclusión acompaña a una familia de generación en generación".

"DESPILFARRO CERO"

Ante esta situación Andrés ha señalado que el Gobierno del Botànic "quiere que los niños de hoy crezcan compartiendo la riqueza de la Comunitat Valenciana, sin desventajas". En este sentido, ha subrayado que "hay que trabajar por recomponer de nuevo el estado de bienestar social" y, asimismo, considera "necesario" cambiar los hábitos de consumo para lograr "despilfarro cero".

La diputada Compromís Maria Josep Ortega, por su parte, ha defendido la necesidad de esta ley, porque "la mejor herramienta para luchar contra la pobreza es prevenirla". Ortega ha señalado que parece "una broma de mal gusto que hoy vuelva a subir la luz" ya que, ha indicado que en los últimos diez días se han producido tres subidas "históricas de la factura".

A su juicio, "se ha producido un auténtico robo a mano armada" y ha criticado la "falta de información a los consumidores". "Me gustaría que todos los que han ocupado responsabilidades públicas en algún momento y ahora están prestando servicio en esas empresas, si les queda decencia, se pongan al lado de la gente", ha resaltado.

"PAPEL MOJADO"

Por su parte, el diputado del PP Vicente Casanova considera que esta ley "se va a convertir en papel mojado y no va a resolver ningún problema" y ha manifestado que se quiere "posponer todo al futuro desarrollo reglamentario". "No conozco ninguna ley aprobada por estas Corts que no haya tenido un reglamento posterior", le ha replicado Concha Andrés.

Sin embargo, Casanova ha destacado que esta ley debería entrar en vigor "de manera efectiva y operativa pasado mañana". El parlamentario 'popular' ha defendido enmiendas de su grupo para "simplificar en lo posible y automatizar los procedimientos para la concesión de las ayudas", de modo que también se evitaría "sobrecargar a los ayuntamientos". Del mismo modo, ha resaltado que se debe "asegurar la financiación de las ayuda a través de los presupuestos de la Generalitat".

Desde C's, Domingo Rojo ha resaltado que la aplicación de esta ley en los ayuntamientos debe ser "ágil y efectiva". Asimismo, ha reclamado que se ponga en marcha "a la mayor brevedad posible" el fondo valenciano para la eficiencia energética y de garantía de suministros básicos, para que esta ley "no se convierta en papel mojado o en una operación de maquillaje".

El diputado de Ciudadanos también ha abogado por "simplificar, condensar y armonizar todo el marco normativo referido a la política sociales de la Comunitat en un único texto refundido".