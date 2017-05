Cs advierte de que sin Presupuestos no habrá inversiones y no se podrán pagar las pensiones

Etiquetas

Montoro agradece a la formación 'naranja' su apoyo a los PGE y se queja de su "indebida" imagen de haber subido impuestos

El portavoz económico de Ciudadanos, Francisco de la Torre, ha advertido este jueves de que si el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017 no sale adelante, no habrá obras e inversiones y la Seguridad Social no podrá pagar las pensiones.

Así lo ha señalado durante su intervención en el debate de totalidad del proyecto de Presupuestos, en el que ha mostrado el apoyo "con satisfacción" de su partido al proyecto presupuestario porque permite "hacer políticas posibles" y evita que se incumplan los objetivos de déficit público y se pongan en marcha nuevos recortes.

De la Torre ha advertido de que las consecuencias de rechazar los Presupuestos son "graves", por lo que ha pedido a los grupos que abanderan el "postremo", como Podemos, y al nuevo PSOE "polemizado" o a la antigua Cié, que sin PGE no habrá nuevas obras e inversiones y las comunidades autónomas dejarán de recibir 5.583 millones de euros en entregas a cuenta. Esto supondrá que dispondrán de un 6,4% menos de recursos.

Además, ha alertado de que si las cuentas públicas de 2017 no ven la luz la Seguridad Social no podrá pagar las pensiones, ya que en estos Presupuestos se establece una disposición del Fondo de Reserva de 7.300 millones y un préstamo del Tesoro de 10.192 millones de euros.

SE EVITAN RECORTES.

Igualmente, ha destacado que con los PGE de 2017 se materializan en más de 4.000 millones de euros en "políticas naranjas" para recuperar la clase media y trabajadora, "devastada por la crisis y las malas políticas de PP y PSOE"; y para empezar a apostar por la "economía del futuro". Además, estas cuentas "demuestran que se pueden cuadrar las cuentas sin nuevos recortes, ni subidas de impuestos a los que ya los pagan".

El dirigente 'naranja' ha criticado la "tremenda chapuza prorrogada" de las cuentas públicas de 2016, que "ha llevado aparejados recortes en forma de acuerdos de no disponibilidad, cierre contable y subidas de impuestos, éstas sí apoyadas de forma entusiasta por el PSOE".

En su turno de réplica, ha defendido que a diferencia de otros grupos en Ciudadanos no tienen "un precio", sino que han apoyado los PGE por "convicción", al recoger un cambio en las políticas que se materializa en 4.087 millones en políticas inspiradas por Ciudadanos.

De la Torre ha insistido en que los Presupuestos evitarán recortes de gasto superfluos y un aumento de los recursos de la Agencia Tributaria, después de que los impuestos subiesen "indiscriminadamente" en los últimos años.

Respecto al acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el PNV, De la Torre ha solicitado al Ejecutivo que explique "con la transparencia debida" dicho acuerdo.

MONTERO AGRADECE EL APOYO Y NIEGA SUBIDAS DE IMPUESTOS

Por su parte, el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha agradecido el apoyo de la formación 'naranja' a los Presupuestos, que significa "estabilidad económica" y ha dicho esperar en que ambos sean capaces de que ese apoyo se desarrolle en los siguientes PGE de 2018, 2019 y 2020.

El objetivo, ha remarcado, es alcanzar los 20 millones de ocupados y continuar con estabilidad política que facilite la consecución de dicha meta en materia laboral.

El titular de Hacienda se ha quejado de que "innoblemente" se le adjudique una fama de haber subido los impuestos cuando el Gobierno del PP ha acometido una rebaja de impuestos de 12.300 millones en los últimos años y ha fijado un IRPF "como nunca había estado".

Asimismo, ha reiterado que en el hemiciclo están "llamados a entenderse" y ha apelado a los acuerdos para impulsar el crecimiento económico y favorecer la creación de empleo.