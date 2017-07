Cs rechaza hablar de "ultimátum" para rebajar el impuesto de sucesiones: "Lo importante es que se firme este año"

Etiquetas

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Parlamento andaluz, Sergio Romero, ha insistido este miércoles en sostener que el Gobierno de Susana Díaz "no tiene excusa" para no acordar una rebaja de impuestos como el de sucesiones y donaciones, si bien ha rechazado dar un "ultimátum" al PSOE-A para acordar dicha reforma "sustancial", y ha apuntado que "lo importante es que para este año tengamos la firma rubricada" al respecto "y se pueda bajar" ese tributo.

Así lo ha indicado Romero a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa en el Parlamento, y después de que el pasado mes de junio el presidente y portavoz de Cs en el Parlamento, Juan Marín, advirtiese al PSOE-A de que su formación no se sentará en septiembre a negociar los Presupuestos de la Junta para 2018 si no se cierra un acuerdo antes de que finalice este mes de julio sobre una bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones.

Romero ha dicho que en Cs no son "de ultimátums", y que "la terminología bélica no nos gusta". "Somos más de diálogo, de proactividad, de escucha activa, de sumar, de corregir, pero no de dinamitar", ha abundado, para insistir, en todo caso, en que "si no logramos rebajar el impuesto de sucesiones, con Cs no se va a contar para que se aprueben los Presupuestos" de la Junta para el próximo año.

En ese sentido, ha manifestado que "si el PSOE entiende que tenemos que mantener a los andaluces asfixiados con un impuesto de sucesiones injusto que es un clamor social que se baje, que Susana Díaz aguante su vela", pero ha apostillado que, para la formación naranja, "la estabilidad y los andaluces están antes que cualquier otra cuestión".

Romero también ha dicho que la presidenta de la Junta "ha manifestado pública y personalmente que el impuesto de sucesiones es excesivo, injusto, y que hay que actualizarlo a la realidad andaluza igual que se tiene que hacer en el resto de España", y ha añadido que en Cs están "en permanente contacto y diálogo con el PSOE-A", al que reclaman, en tanto que partido que sustenta al Gobierno andaluz, un "compromiso" y que se firme "una reducción importante, sustancial, ambiciosa y justa del impuesto en Andalucía", porque si no es así "no vamos a participar en el apoyo a los Presupuestos del próximo año".

En ese sentido, ha apuntado que el PSOE-A tiene que tener prisa para aprobar esta rebaja "si quiere tener medianamente controlado la aprobación de la Ley de Presupuestos" del próximo año, y que el partido que lidera Susana Díaz "sabe lo que tiene que hacer" al respecto y "la intención que tiene con nosotros".

SUSANA DÍAZ "TÁCITAMENTE ADMITE QUE LO VA A REBAJAR"

Además, Romero ha sostenido que Cs es "un partido de firmas, de cumplimiento de firmas, y en tanto en cuanto no tengamos firmada ese ambiciosa reducción del impuesto de sucesiones", se muestran "cautelosos y prudentes", si bien ha incidido en que "la propia presidenta, hace unos días, ha manifestado que el impuesto se tiene que adaptar a la realidad de Andalucía, y tácitamente está admitiendo que lo va a rebajar".

El representante de Cs ha defendido que los políticos tienen que "mirar por la justicia social y los andaluces", porque eso es lo que les "reclaman los ciudadanos" de la comunidad autónoma, unos políticos "serios que después consigan cosas".

Y en esa línea ha reivindicado el trabajo que "de forma seria y responsable", a su juicio, está llevando a cabo Cs en Andalucía. Además, ha reclamado celeridad para que se salgan adelante leyes en el Parlamento autonómico como la del Emprendimiento, la de la Formación Profesional y la de Agricultura porque las mismas "complementan la política que estamos intentando y consiguiendo traer" a la región de "rebaja de impuestos", y así "dotar de más recursos a las áreas que están necesitadas de más presupuesto".

Romero se ha mostrado convencido de que "los andaluces y los votantes del PP saben que quien ha bajado los impuestos y sigue trabajando para bajar los impuestos" en Andalucía "no son Mariano Rajoy ni Juanma Moreno, sino Cs" con sus ocho diputados que están llevando a cabo un trabajo "serio" y "mirando por los intereses de los andaluces antes que por los de su partido". Y así ha reprochado a los 'populares' que desde el Gobierno central no hayan derogado el referido tributo de sucesiones y donaciones, que es "de ámbito estatal", según ha recordado.

Sergio Romero también ha subrayado que hay "datos contrastados" que demuestran que "habiéndose hecho una primera reforma fiscal" que contemplaba una bajada de impuestos "se ha podido recaudar más porque ha habido más consumo", y que lo conveniente, aunque "es lo que más difícil parece", es disponer de "una administración autonómica que gestione bien esos recursos de más".

LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL

De igual modo, Romero ha anunciado que en el próximo Pleno del Parlamento, previsto para la semana que viene, Cs formulará una pregunta para que la presidenta de la Junta "explique en qué nivel de cumplimiento está el plan de lucha contra el fraude fiscal que hace dos años anunció, a bombo y platillo, la consejera de Hacienda, María Jesús Montero", que "dijo que se iba a crear la oficina técnica de apoyo de alta cualificación para luchar contra el fraude fiscal" y "se iba a poner en marcha ese plan".

"Estamos a 2017, y de plan de lucha contra el fraude fiscal no tenemos absolutamente nada", ha criticado Romero, que ha remarcado que la consejera "se jactaba" de que con esa iniciativa se podrían "recaudar 400 millones de euros" en dos años, tiempo tras el cual "no tenemos ninguna información" al respecto, según ha insistido Romero, que cree incluso que "no hay ni plan", de ahí que en Cs quieran "saber si se ha recaudado algo y si se está luchando de verdad contra el fraude fiscal en Andalucía". "Ya estamos cansados de tanto anuncio", ha apostillado.

El portavoz adjunto del grupo naranja ha vinculado esta cuestión con "la excusa infantil" que a su juicio pone la Junta respecto al techo de gasto aprobado por el Gobierno central, y que "han puesto como justificación para las dificultades en continuar trabajando en modificar el impuesto de sucesiones".

En ese sentido, Romero ha aseverado que "a través de ese plan contra el fraude fiscal se podrían recaudar en dos años 400 millones de euros, que de alguna manera vendrían a complementar muy bien" ese techo de gasto.

Ha reiterado que el Gobierno de la Junta "no tiene excusa para no reducir los impuestos en Andalucía", porque "hemos demostrado con datos que con menos asfixia fiscal tenemos más consumo y recaudación para poder destinarlo después a política social".

En otro orden de cosas, Romero ha anunciado que Cs también preguntará en el Pleno sobre "qué está haciendo la Junta con los parques industriales y tecnológicos en Andalucía", porque, en visitas a los mismos que han realizado representantes de la formación naranja, han recibido por parte de sus responsables que "hay abandono e indiferencia por parte de la administración autonómica" al respecto de "lo que podrían ser espacio para generar riqueza y desarrollo".

Finalmente, también ha avanzado que en la próxima sesión de control al Gobierno andaluz preguntarán a la consejera de Educación, Sonia Gaya, "por el cumplimiento del decreto de las escuelas infantiles" para que arroje "un poco de más luz y datos sobre las cuestiones que quedan pendientes" al respecto.