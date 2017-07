MONTORO DEFIENDE QUE BAJAR EL IRPF ES “PARTE DEL PROGRAMA POLÍTICO” DEL PP Y LA “FORMA DE ESTIMULAR EL CRECIMIENTO”

Etiquetas

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, afirmó hoy que bajar el IRPF es “parte del programa político” del PP y defendió que es la “forma de estimular el crecimiento económico”.En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montoro apuntó que a “algunas formaciones no les gusta” que se rebaje el IRPF, aunque subrayó que su aplicación es “progresiva” y “favorece a las rentas más bajas”.La rebaja acordada con Ciudadanos se recogerá en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, expuso el ministro, quien quiso dejar claro que nunca ha dicho que la rebaja de impuestos fuera “inviable”.En este sentido, apuntó que siempre ha dicho que se llegaría a un acuerdo o que se estaban estudiando posibilidades. “No he dicho nunca que fuera inviable”, pero sí que “tendríamos que hacerlo acorde con el tiempo y que estábamos trabajando”. “Está bien negociar ahora, estamos en el tiempo de las negociaciones y el Gobierno está cumpliendo con esas negociaciones”, dijo Montoro, quien aseguró que se intentan buscar acuerdos con “con todos los grupos” parlamentarios, aunque “hay unos que se prestan más que otros, y con unos tenemos un acuerdo de investidura, y en ese sentido son socios prioritarios”.El responsable de Hacienda recordó que el pacto con Ciudadanos no supone una rebaja general del IRPF, pues beneficiará a las rentas más bajas. En concreto, quienes ingresen menos de 14.000 euros no pagarán IRPF y entre esa cuantía y 17.500 o 18.000 euros tendrán una reducción que irá siendo “decreciente”.Por otra parte, se mejorarán algunas deducciones, como las relacionadas con personas con discapacidad o el impulso a la natalidad.