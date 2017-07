MONTORO DESCARTA FIJAR OBJETIVOS DE DÉFICIT DIFERENTES A CADA COMUNIDAD AUTÓNOMA

Etiquetas

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, rechazó hoy la posibilidad de fijar objetivos de déficit público diferentes a cada comunidad autónoma, pues el “ambiente político” actual no es el adecuado para ello.En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montoro indicó que “déficit asimétrico, no”, ya que “sería equivalente a cambiar los objetivos”. “No tenemos el ambiente político, no me atrevo”, dijo el ministro, quien agregó que “imagínense qué situación”.Montoro explicó que fijar objetivos de déficit asimétricos se hizo en 2013, aunque la situación política era diferente, ya que el PP tenía mayoría absoluta y muchas comunidades gobernadas por los populares. Pese a ello, agregó, no sacó una "calificación positiva” de esa medida entonces, para agregar que ahora sería “muy difícil”.