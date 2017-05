RAJOY CARGA CONTRA LOS DETRACTORES POR SUS POLÍTICAS DE CONSOLIDACIÓN FISCAL: “ESTÁN PEGÁNDOSE CABEZAZOS CONTRA LA PARED”

Etiquetas

- Alerta del “disparate” que sería dar marcha atrás en sus reformas. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dijo este jueves que “hay que seguir con las políticas de consolidación fiscal” y cargó contra quienes sostienen, en pleno debate presupuestario, tesis distintas: “Da la sensación de que están pegándose cabezazos contra la pared y siguen sin enterarse”.El jefe del Ejecutivo hizo estas consideraciones al inaugurar la jornada ‘¿Puede España competir en talento?’, organizada por la Asociación para el Progreso de la Dirección y Adecco, y a la que también asistió la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez.Argumentó que la historia demuestra, “sin ninguna excepción”, que cuando hay poco déficit, hay más empleo y se elevan los niveles de bienestar de todos. Por el contrario, cuando hay mucho déficit público “ocurre exactamente lo contrario”. Por ello, dijo que quienes no entienden esto “están pegándose cabezazos contra la pared”.Además, abundó en que conviene mantener las reformas emprendidas por su Ejecutivo en los últimos años, ya que cambiar lo que funciona por “puros prejuicios” no tiene “sentido alguno”. “Dar marcha atrás en importantes reformas de los últimos años y que han sido útiles y beneficiosas es un disparate”, arguyó.Rajoy se declaró “optimista” respecto a España, sirviéndose de la idea de que “la base personal es muy buena”. Además, reconoció valores y principios que, a su entender, harán de España una sociedad mejor. En este punto, pidió “reconocer el mérito, el esfuerzo y el trabajo bien hecho”.Dicho esto, hizo hincapié en la importancia que tiene “la personalidad de la gente”. “Saber manejarse en la vida, en situaciones difíciles, saber decir que sí, saber decir que no, saber mirar hacia otro lado cuando hay que hacerlo…” fueron algunos de los ejemplos que puso el jefe del Ejecutivo.En este sentido, agregó que demostrar “fortaleza” en las circunstancias difíciles, así como ser “justo”, son “cosas muy importantes en la vida y forman parte de eso que se llama talento, algo en lo que, sin duda, España puede competir”.Por último, reseñó que España es una “gran nación, de las más importantes del mundo”, algo que atribuyó al “talento” que han demostrado personas con “empuje, determinación, ganas y esfuerzo” y han hecho de este país un lugar de “oportunidades”.