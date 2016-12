LA AIREF DISCREPA DE MONTORO Y DEFIENDE OBJETIVOS DE DÉFICIT DIFERENCIADOS POR COMUNIDADES

Etiquetas

- Extremadura y Murcia, las regiones que más esfuerzo de consolidación fiscal tiene que hacer . La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) recomienda que se fijen objetivos de déficit público diferenciados para cada comunidad autónoma en 2017, de manera que se tenga en cuenta la situación particular de cada región.La institución considera que en la actualidad la homogeneidad en esta materia, con el mismo límite para todas las regiones, supone un riesgo de desviación “probablemente” para el conjunto del subsector con el consecuente “coste en términos de credibilidad”. Así, la Autoridad Fiscal discrepa con el criterio del Ministerio de Hacienda y Función Pública y de su titular, Cristóbal Montoro, quien ayer, jueves, mismo aseguraba que la posición del Gobierno es “clarísima: el mismo objetivo para toda” las comunidades.La Airef publicó este viernes un ‘Informe sobre el establecimiento de los objetivos individuales de estabilidad y deuda pública para las comunidades autónomas’, en el que recoge que es necesario la “diferenciación” por regiones en cuanto al déficit atendiendo a su situación relativa en términos de “factibilidad, equidad y regla de gasto’. Además de que se fijen déficits asimétricos, la Autoridad Fiscal ve necesaria la implicación de las comunidades en el proceso de elaboración de la propuesta de objetivos de estabilidad y la mejora del sistema de fijación de los objetivos de deuda. En este sentido, fuentes del organismo afirmaron que “probablemente” tanto el resultado del déficit para el presente ejercicio 2016 de cada comunidad de manera individual como el del conjunto del subsector “habría sido mejor del que podemos prever”.Las estimaciones de la Airef apuntan que el déficit de las comunidades cerrará el año por encima del 0,7% previsto, algo que no ocurriría con la aplicación de objetivos asimétricos y el cumplimiento de la regla de gasto. Según el organismo que preside José Luis Escrivá, Aragón, Cataluña, Valencia y, en especial, Extremadura y Murcia tendría que realizar un esfuerzo de consolidación fiscal “claramente superior a la media” de las comunidades en el periodo 2016-2017 en relación con el PIB regional. Mientras, las que menos esfuerzos tendrán que hacer son Navarra, Galicia, Canarias y País Vasco. La diferencia entre la comunidad que tendrá que hacer mayores esfuerzos y la que menos es de alrededor de un punto del PIB regional. El Consejo de Ministros aprueba este viernes, tras pasar or el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el objetivo de déficit individualizado de cada región que, en todo caso, será el mismo para todas las regiones. En 2017 el déficit se ha establecido en el 0,6% del PIB, en 2018 es del 0,3% y en 2019 se prevé estabilidad (0%). REGLA DE GASTOLa Autoridad Fiscal propone, por otra parte, que el Ministerio agilice la creación de un grupo de trabajo para revisión de la regla de gasto, herramienta que trata de garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas de modo que, a medio plazo, su aplicación impide que el gasto público crezca anualmente por encima de la tasa de referencia del PIB.Fuentes de la Airef alertaron de la “debilidad” en la aplicación de la regla de gasto, que se ve afectado, por ejemplo, por aspectos como su definición y medición.