La Diputación revisará los trabajos pagados a una consultora externa para ver si se ajusta a lo contratado

Sale adelante crear una comisión independiente que vele por el cumplimiento de un proyecto artístico en el MAD

El Pleno de la Diputación de Málaga ha aprobado, por 16 votos a favor y 14 en contra, la moción del PSOE en la que se pide revisar por los habilitados y funcionarios de carrera de la institución los trabajos pagados a una consultora "para analizar su contenido y si éste es original o copiado, y si se ajusta a lo contratado".

De igual modo, ha salido adelante que el equipo de gobierno

informe por escrito, en el plazo máximo de un mes, a todos los grupos de la Corporación de los motivos para contratar "reiteradamente" a la citada consultora, "presidenta en Málaga de la fundación del PP 'Mujeres en Igualdad'", explicando si se han solicitado ofertas a otras consultoras y por qué se ha optado por ésta; al igual que ha salido adelante que se facilite toda la documentación sobre la contratación y justificación de los trabajos realizados.

El portavoz del PSOE en la Diputación, Francisco Conejo, ha vuelto criticar "el plagio" de uno de los trabajos realizados y que el mismo "ni siquiera cumple con la legislación vigente", calificando el trabajo de "malo" y considerando que "se ha podido favorecer" a esta persona. Es más, ha considerado que "huele muy mal".

Precisamente, la representación legal de una consultora externa de la Diputación de Málaga ha remitido un burofax al portavoz socialista en dicha institución instando a que "se retracte de las afirmaciones y acusaciones" manifestadas contra su cliente, "todo ello sin perjuicio de las acciones penales y civiles que en derecho amparan a nuestra mandante". Al respecto, Conejo se ha preguntado si se trata de "una querella por decir la verdad". "No estamos empañando la imagen de una profesional estamos juzgando lo que hemos descubierto", ha sostenido.

En el burofax se indica que "no se encuentra afiliada ni nadie perteneciente a la junta directiva de la Asociación Mujeres en Igualdad, ni guarda relación alguna con dicho partido".

Por su parte, el diputado 'popular' Félix Lozano ha considerado que la moción esta "fuera de contexto" y ha acusado a Conejo de "confundir a la ciudadanía". Además, ha recordado que el equipo de gobierno ha facilitado toda la información, por lo que desmentido la falta de transparencia.

También ha dicho que el "único objetivo" que persigue la moción del PSOE es "perjudicar y machacar a una mujer emprendedora de la provincia, tenga o no tenga vinculación" con algún grupo o no político. Por ello, ha dejado clara su oposición a la moción. "Ustedes están planteando crear desconcierto a todos los empresarios que trabajan para la Diputación", ha lamentado.

Por su parte, el portavoz de Cs, Gonzalo Sichar, ha dicho estar de acuerdo con lo que pide el PSOE, criticando "las demasiadas confusiones" del equipo del gobierno con este caso. Asimismo, ha dicho no entender "por qué el PP se niega a que sepamos si ha habido otras ofertas a otras consultoras, o por qué no quiere decir si esta consultora ha trabajado utilizando recursos de esa institución". "Entiendo que moleste, pero no que vote en contra", ha defendido.

De igual modo, desde IU-Para la Gente, su portavoz, Guzmán Ahumada, ha dicho que "no es una cuestión nueva", recordando que "este grupo ya ha denunciado otras". Además, ha considerado "oportuna" la moción socialista, que "le da oportunidad al PP para que no niegue lo evidente".

Para Rosa Galindo, portavoz de Málaga Ahora, "no creo que se este desprestigiando a la consultora, creo que lo que esta en entredicho es esta Diputación con respeto a lo que invierte el dinero público", viendo "bastante coherente" lo que se pide.

MUSEO DE ARTE DE LA DIPUTACIÓN

Por otro lado, ha salido adelante la moción de Ciudadanos instando al equipo de gobierno de la Diputación a asumir lo que establece el Manual de Buenas Prácticas en Museos y Centros de Arte y el Código de Deontología para los Museos del Consejo Internacional de Museos, creando una comisión independiente que vele por el cumplimiento de un proyecto artístico en el MAD, y que garantice que la compra de obras de arte se hace bajo criterios y métodos estrictamente profesionales y transparentes.

También ha sido aprobada de la moción de Cs instar al equipo de gobierno que se cumpla lo fijado por el Manual de Buenas Prácticas en materia de incompatibilidades.

Sichar ha defendido que las instituciones están para apostar por la cultura, pero "no para incurrir en política clientelar o arbitraria", considerando "fundamental" la creación de esa comisión.

También ha incidido en que la gestión del MAD "no es transparente". Al respecto, el diputado 'popular' Víctor González ha sostenido que "los ciudadanos nos piden transparencia y agilidad y este equipo de gobierno lo es", asegurando que "actualmente el MAD es concesión administrativa, no es capricho del equipo de gobierno".

TURISMO Y AGUA

Por otro lado, ha salido adelante una moción del PP, aunque ha contado con enmiendas planteadas por la diputada de IU-Para la Gente Teresa Sánchez, en relación con instar para que "de forma urgente" elabore un plan de ahorro y mejora de la eficiencia de las infraestructuras municipales, en el uso del agua.

Aunque inicialmente no iba a contar con apoyo mayoritario porque aseguraban que "incurría en una ilegalidad", el diputado 'popular' Francisco Delgado Bonilla ha aclarado que "no es texto normativo, es una propuesta política, no incurre en ilegalidad". "Partiendo de esa naturaleza no se comete ilegalidad", ha aclarado.

Por otro lado, ha salido adelante por unanimidad el primer punto de una moción del PSOE relativo a la elaboración de estudios sobre el empleo turístico en la provincia de Málaga, pero, por otro lado, no ha salido adelante el llevar a cabo un foro permanente.

De igual modo, también ha salido adelante una moción, que ha contado con el voto en contra de PSOE y la abstención de IU y Málaga Ahora, sobre el impulso por parte de la Junta de un plan de dinamización turística en la Serranía de Ronda.

Por último, otras iniciativas presentadas por los grupos políticos que han sido aprobadas, pero que no han contado con debate, han sido sobre el plan Qualifica; el apoyo a las limpiadoras de la Universidad de Málaga; otra para que el Centro Cívico siga conviviendo con La Térmica y otra para que la Diputación, como copropietaria de La Rosaleda, inste al Málaga CF a que retire cualquier tipo de apoyo a los grupos que no condenen las violencia, el racismo y la xenofobia, entre otras.