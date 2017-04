EL CÍRCULO DE EMPRESARIOS CONSIDERA “EXCESIVAMENTE OPTIMISTA” LA PREVISIÓN DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA Y NO VE ALCANZABLE EL DÉFICIT DEL 3,1%

Etiquetas

- Advierte “cierta preocupación” por que los casos de corrupción afecten a la aprobación de los PGE . El Círculo de Empresarios señaló este martes que es “excesivamente optimista” el aumento del 7,9% en la recaudación tributaria previsto por el Gobierno en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) y no ve alcanzable el déficit previsto del 3,1%, ya que dependerá de la recaudación real y la evolución del déficit de la Seguridad Social.Durante la presentación de la toma de posición de la organización sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017, el presidente del Círculo, Javier Vega de Seoane, destacó que “brilla por su ausencia cualquier atisbo de reforma estructural”, lo cual es “muy lamentable” y “España no puede permitirse el lujo de perder el tren”.“No estamos haciendo nuestros deberes, sobre todo bajo el punto de vista político”, mientras que “el tejido empresarial sí ha hecho sus deberes”, indicó Vega de Seoane.“Los Presupuestos nos parecen razonables” con un escenario macroeconómico que prevé un crecimiento del PIB del 2,5% y que “nos parece muy conservador, pero sin embargo los ingresos tributarios son más bien voluntaristas”, pese a que “en este primer trimestre la recaudación nos está yendo francamente bien”, señaló el presidente del Círculo.Asimismo, la organización indicó que España tiene un déficit estructural del 3,8% que “limita el margen de maniobra” y es necesaria una reforma tributaria que permita pasar de una recaudación global del 38% del PIB al 40%, “no subiendo los tipos sino ampliando las bases imponibles”.Entre los gastos, el vicepresidente del Círculo, Josep Piqué, destacó el “incremento muy necesario” en Justicia, Sanidad y Educación, pero criticó que se haya reducido de forma “muy importante” la inversión en infraestructuras, ya que es una partida muy ligada a la competitividad de la economía española.En lo que respecta al mercado laboral, el Círculo destacó que “está mejorando”, con una reducción del desempleo, y auguró que si continúa el ritmo de creación de empleo, en 2019 o 2020 se alcanzaría el objetivo de los 20 millones de ocupados.No obstante, para ello se insistió en la necesidad de “profundizar” en la actual reforma laboral, encaminándola a reducir la dualidad y simplificar los contratos, y continuando la lucha contra la economía sumergida y el fraude fiscal.En relación a la situación de la Seguridad Social y al préstamo del Estado mediante una emisión de deuda para afrontar el pago de las pensiones, Piqué aseguró que puede ser una solución “válida”, pero “no es sostenible a medio plazo” y “no es sana” para la economía española.El vicepresidente del Círculo reconoció “cierta preocupación” en relación a que los presuntos casos de corrupción puedan afectar a la aprobación parlamentaria de los Presupuestos, pero esperó “que no condicione a otras fuerzas políticas” y “pongamos por encima la necesidad que tiene España de estabilidad”.“Si no se aprobaran al final los PGE, entraríamos en una fase de inestabilidad política”, advirtió Piqué.