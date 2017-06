Foro Asturias reclama a Fomento que acuda a la ciudad con un compromiso de financiación para el Plan de Vías

Etiquetas

"No podemos esperar más señor ministro, queremos que se cumpla ya lo acordado", clama la alcaldesa gijonesa

La presidenta de Foro Asturias, Cristina Coto, y la alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón (Foro), se han mostrado este jueves firmes en su reclamación al Gobierno del PP para que se cumpla los acuerdos alcanzados entre ambos partidos en torno al Plan de Vías y en el próximo Consejo de Administración de Gijón al Norte el Ministerio de Fomento traiga no solo un acuerdo sobre el estudio de construcción de la estación intermodal frente al Museo del Ferrocarril, sino también un compromiso de financiación.

Coto, en rueda de prensa en la sede de Foro Gijón, ha recordado que, al margen del acuerdo de coalición electoral entre Foro y PP en el que se recoge la centralidad de la estación, el Gobierno de la Nación ha aceptado una enmienda por 500.000 euros para el estudio de construcción de la citada estación. Es por ello, que ha apuntado que estarán vigilantes a su cumplimiento.

A esto ha sumado el acuerdo entre el Ayuntamiento de Gijón y el Ministerio acerca de la centralidad de la estación en el entorno del museo del Ferrocarril, que se plasmó posteriormente en el Consejo de Administración de Gijón al Norte pese a la oposición del PSOE, al que ha acusadoo de querer alejar más la estación.

Asimismo, ha incidido en que han sido largos años escuchando "excusas, pretextos y manipulaciones de todo tipo", ha apuntado sobre los socialistas. Ha remarcado, asimismo, que mientras que el Principado no aportó ni un euro a lo que sí es de su competencia, que es la estación de autobuses, se dedicó a obstaculizar la construcción de la estación intermodal.

Ha defendido, a este respecto, que la centralidad es lo habitual, por lo que no tiene sentido alejar la estación del centro de la ciudad. Es por ello, que la "contrapropuesta" del PSOE -mantener la propuesta de ubicación de la estación en Moreda-- para ella carece de todo sentido. Ha enfatizado, unido a ello, la "sangría" de viajeros que hubo ya con la estación provisional de Sanz Crespo.

Ha insistido, además, en que en 2004 con el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero se paralizaron las obras del Plan de Vías pese a que había un acuerdo de 2002 entre las tres administraciones, de forma que en lugar de la estación en el Humedal, a 290 metros de la calle Corrida, el PSOE la mandaba a casi un kilómetro, ha recalcado.

Coto, asimismo, ha resaltado la firme apuesta de Foro por la puesta en marcha del 'metrotren', que supondrá reforzar las Cercanías y se convertirá en una arteria ferroviaria con tres estaciones en la ciudad: Viesques, El Bibio y Begoña.

OPTIMISMO

Preguntada sobre el grado de cumplimiento que esperan por parte del Ministerio, ha indicado que Foro en este momento tiene obligación de mantener el "optimismo", ya que presentó enmiendas "serias y razonables desde planteamientos muy sensatos". Es por ello, que ha opinado que una vez que se produzca la aprobación definitiva de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), lo lógico es comenzar la ejecución de los mismos.

"La urgencia es obvia porque faltan seis meses", ha apuntado sobre el cumplimiento del Gobierno central, a lo que ha reiterado que estarán "vigilantes". "Las prioridades para Asturias son las que son", ha agregado, para añadir después que la prioridad vital para Gijón es el Plan de Vías.

Moriyón, por su parte, ha sido más tajante y ha incidido en que faltan 15 días para que se sepa si el Ministerio cumple o no el acuerdo alcanzado, no solo el de la coalición electoral sino el de la enmienda aceptada sobre el Plan de Vías. Así lo ha indicado respecto a que el 30 de junio es la fecha tope de convocatoria del Consejo de Gijón al Norte para aprobar las cuentas de 2016 de la sociedad.

"Estamos en la cuenta atrás", ha incidido, para matizar que aunque en el programa electoral de la coalición Foro-PP en Asturias se habla de centralidad de la estación simplemente, ella le pone nombre y marca esta frente al Museo del Ferrocarril.

Para ella, sería un "grave" que se dieran tres incumplimientos, uno respecto al acuerdo del Consejo de Gijón al Norte del 31 de marzo de 2016, otro del programa electoral con el que se acude en coalición y un tercero el de la enmienda a los PGE.

Con todo, ha dicho no solo esperar que se convoque pronto el Consejo, sino que se acuerde el estudio de construcción y se anuncie una cantidad de inversión como hizo el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, como hizo en su periplo por varias ciudades, según la regidora. Ha insistido en que aún no se ha anunciado ninguna cantidad concreta, y espera que lo haga en este Consejo.

NO MÁS ESPERAS

Ha dejado claro, a este respecto, que Foro ha ido cumpliendo su parte. "No podemos esperar más señor ministro, queremos que se cumpla ya lo acordado", ha resaltado. Dicho esto, ha asegurado tener el convencimiento de que el Ministerio de Fomento va a responder. "No se me pasa por la cabeza que incumpla lo acordado", ha asegurado, para añadir que no es no es que se pongan nerviosos, pero sí están preocupados.

Sobre el acuerdo plenario que instaba a los representantes municipales en el Consejo de Gijón al Norte a defender un nuevo acuerdo que no contemplara la estación frente al Museo del Ferrocarril, ha recalcado que ella es la alcaldesa de la ciudad y gobierna por Foro -que sí defiende la estación en ese lugar--, al tiempo que ha apuntado que no pide nada extraño.

Es más, ha recalcado que en la sociedad hay un rechazo "permanente" a ubicar la estación intermodal en Moreda. De hecho, ha afeado al PSOE que en 2004 cambiara el emplazamiento previsto de la estación sin que se enterara la ciudadanía aludiendo a informes geotérmicos que no conoce aún y duda de que existan.

Por este motivo, ha remarcado que ya cedieron una vez, al renunciar "vía engaño" a la estación en el Humedal. "No vamos a cometer más errores", ha advertido. En esta línea, ha indicado que no puede defender en el Consejo ese acuerdo plenario. Ha recordado, además, que Foro ya fue "generoso" y cedió dos puestos en Gijón al Norte a los partidos mayoritarios del Ayuntamiento, con lo que cree que ya están todos "suficientemente" representados.

Moriyón también ha recalcado que legítimamente la votación del Consejo de Gijón al Norte es la que se ha de regir. Asimismo, ha incidido en que no van a renunciar a defender, en modo alguno, no un capricho, sino lo que creen lo mejor para la ciudad.

Respecto a la advertencia de IU de que no tienen mayoría en el Pleno para poder hacer los cambios oportunos para el Plan de Vías, ha opinado que no ve en ello "ninguna amenaza". A su juicio, ahora lo que toca es pedir financiación y proyecto al Ministerio. Y en cuanto a la necesidad de que el Ayuntamiento tenga de aportar más dinero, ha apuntado que Fomento debe dar el paso, porque si no, los demás no pueden darlo. Ha incidido en que ya se sabe que las plusvalías no son suficiente y no se sabe cuándo se podrá disponer de ellas, por lo que cada administración tendrá que revisar lo que corresponde.