EL GOBIERNO ADVIERTE AL FUTURO LÍDER DEL PSOE DE QUE SU “OBLIGACIÓN” SERÁ VELAR POR LA “ESTABILIDAD”

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, advirtió este martes de que quien resulte vencedor en las primarias del PSOE tendrá la “obligación” de trabajar por España y por un valor “muy importante” como es la “estabilidad”.La también ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales hizo estas consideraciones en una entrevista en Rne recogida por Servimedia, donde aseguró que no va “con nadie” en el proceso de primarias del PSOE.Sin embargo, señaló que “algunos tienen unos precedentes y antecedentes que no soy muy tranquilizadores”, en clara alusión al ex secretario general del PSOE Pedro Sánchez. “No soy quien para hablar de los procesos dentro del PSOE, pero sí es una obligación de todos los políticos trabajar por su país y la estabilidad es un valor muy importante”, expresó.Dicho esto, consideró que la duración de la XII Legislatura dependerá de la estabilidad “que seamos capaces unos y otros de darle a España y de la acción del Gobierno y del Parlamento”. En este sentido, añadió que si se aprueban los Presupuestos Generales del Estado (PGE) “van a permitir hacer muchas cosas” para seguir avanzando en la consolidación del empleo.Sobre la negociación presupuestaria, aseguró que se sigue hablando “con mucha intensidad” con el PNV, un partido que “conoce muy bien cuáles son los márgenes de actuación” del Ejecutivo. “Pero somos constructivos”, apostilló Sáenz de Santamaría.“Espero que en los PGE seamos todos muy conscientes de que en este año todavía estamos donde estamos. Probablemente a partir del año 2018 la senda sea muy diferente una vez cumplamos nuestra senda del déficit, pero hay que mantener este ritmo de crecimiento y creación de empleo”, remarcó.