EL GOBIERNO APRUEBA LOS CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DEL FONDO DE BIENES DECOMISADOS

Etiquetas

El Gobierno aprobó este viernes, a propuesta de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, los criterios de distribución, para el año 2017, del Fondo de Bienes Decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados, regulado en la Ley 17/2003, de 29 de mayo.Son coproponentes de este acuerdo el Ministerio de Hacienda y Función Pública, el de Interior y el de Justicia. Así lo confirmó el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que hoy presidió la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ya que Rajoy se encuentra en Malta participando en la cumbre informal con el resto de líderes de la UE.Según la ley que regula este Fondo, el producto de la enajenación de los bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados se destina a intensificar las actuaciones realizadas en los ámbitos de la reducción de la demanda y del control de la oferta de drogas, así como de la cooperación internacional en estas materias.El Fondo está gestionado por la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones, integrada por representantes de los Ministerios de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de Hacienda y Función Pública, de Justicia y de Interior. El presidente de esta mesa es el delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Francisco de Asís Babín.Los fines a los que han de destinarse los fondos son programas de prevención, asistencia e inserción social y laboral, en relación con las drogodependencias; actuaciones de prevención, investigación, persecución y represión de los delitos relacionados con el tráfico ilícito de drogas; y Cooperación Internacional en la materia.En relación a los programas de prevención, las prioridades del Fondo serán la prevención de los nuevos patrones de consumo y de las nuevas sustancias, la atención a los menores en situación de riesgo y los programas centrados en los problemas de las mujeres.Los criterios aprobados este viernes permiten, mediante acuerdos adoptados en la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones, el reparto de las cantidades de las que se pueda disponer en 2017, que aún no están determinadas, pues habrán de fijarse una vez conocidas las sentencias firmes y que se hayan completado los procesos de enajenación (subastas de vehículos, embarcaciones, etc.) previstos.Los beneficiarios de este fondo serán la Delegación para el Plan Nacional sobre Drogas; las comunidades autónomas y las entidades locales; las organizaciones no gubernamentales o entidades privadas sin ánimo de lucro de ámbito estatal; los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado con competencias en materia de narcotráfico; el departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria; la Fiscalía Especial Antidroga; cualquier otro organismo de la Administración General del Estado para el desarrollo de programas o acciones relacionados con el control de la oferta de drogas; y los organismos internacionales, entidades supranacionales y gobiernos extranjeros.