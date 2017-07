EL GOBIERNO AVISA AL PSOE DE QUE SI NO ES “COHERENTE” CON EL ‘TECHO DE GASTO’ SUFRIRÁ CONSECUENCIAS ELECTORALES

Etiquetas

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, avisó este martes al PSOE de que hay que ser “coherente” en la vida política y “no se puede” permitir un año que salga adelante el ‘techo de gasto’ con una abstención y al siguiente posicionarse totalmente en contra, porque eso será valorado por los ciudadanos "en cada momento".La ‘número dos’ del Ejecutivo hizo esta valoración en su intervención durante la reunión plenaria del Grupo Parlamentario Popular, antes de que en el Congreso se vote el acuerdo que recoge los objetivos de estabilidad para el periodo 2018-2020 y el límite de gasto no financiero, conocido como ‘techo de gasto’, de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del año que viene.“Cuando algunos hoy aprieten el botón del ‘no’ en el ‘techo de gasto’ tienen que ser conscientes de que están votando que no a algo todavía más amplio” de lo que facilitaron que se aprobara en 2017, porque ahora se contempla una “mejora” que permite que las autonomías que están “en peor situación” de déficit público puedan aumentar el gasto social.Criticó así que el PSOE vaya a votar en contra de un ‘techo de gasto’ que “después de muchos años de crisis supone un incremento de 1.000 millones de euros para el gasto público, las inversiones y el gasto social”. “Aquí uno tiene que ser coherente en su vida política”, advirtió Sáenz de Santamaría tácitamente a los socialistas.La también ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales remarcó que “no se puede apoyar una cosa un año y votar que no al año siguiente cuando desde el punto de vista de las cifras es mejor para sus postulados”. “El ejercicio de coherencia lo valorarán los ciudadanos en cada momento”, avisó a los socialistas.La vicepresidenta sacó pecho de que España esté comenzando la andadura para sacar adelante los Presupuestos Generales de 2018 “cumpliendo con el calendario para salir del procedimiento de déficit excesivo” para que el país pueda encontrar “ese equilibrio en las cuentas públicas y salir de determinados condicionamientos. Por último, destacó que ahora se empiezan a poder “revertir” algunas de las decisiones que se tomaron durante la crisis, cuando España vivía una “situación de emergencia”. “Pero si no se hubieran adoptado, en este momento lo que estaríamos debatiendo en este país sería el ‘techo de gasto ‘que nos ha puesto la Comisión Europea y de momento lo decimos nosotros”.