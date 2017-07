EL GOBIERNO VUELVE A APROBAR EL ‘TECHO DE GASTO’ DE LOS PRESUPUESTOS DE 2018

Etiquetas

El Consejo de Ministros aprobó este viernes, por segunda vez esta semana, el acuerdo que recoge los objetivos de estabilidad para el periodo 2018-2020 y el límite de gasto no financiero, conocido como ‘ techo de gasto ’, de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del año que viene. El Ejecutivo ha fijado en 119.834 millones de euros el ‘techo de gasto’, lo que supone un 1,3% más que el límite de gasto no financiero de los Presupuestos de 2017, que quedó en 118.337. En valores absolutos se eleva en 1.497 millones.El acuerdo tuvo que pasar dos veces por el Consejo de Ministros, el pasado lunes y este viernes, al cambiar el objetivo de déficit de las comunidades con el objetivo de conseguir apoyos parlamentarios para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados. Así, se prevé un déficit del 2,2% para 2018. En concreto, se espera que sea del 0,7% en la Administración Central, del 1,1% en la Seguridad Social y del 0,4% para las comunidades autónomas, con equilibrio en las entidades locales.Por su parte, para 2019 el déficit del conjunto de las administraciones será del 1,3%, con un 0,1% para comunidades, en la Administración Central será del 0,3% y en la Seguridad Social, del 0,9%. En el caso de las corporaciones locales se espera equilibrio. De cara a 2020, el objetivo global es del 0,5%, todo el desequilibrio por la Seguridad Social, ya que el resto de subsectores tendrá equilibrio. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, señaló que se ha cambiado el objetivo de déficit de las comunidades por “razones políticas” y a que hay un dato nuevo “muy positivo” de cotizantes a la Seguridad Social, que en junio creció un 3,8%. Montoro indicó que la “negociación política es lo normal, no hemos hecho algo extraordinario”. En este sentido, recordó que es necesario ir al Parlamento con los “votos que sumen” lo suficiente para sacar adelante las medidas, por lo que “adecuar las propuesta es una negociación política”.De esta manera, se mostró “seguro” de que se aprobará el ‘techo de gasto’ en el Congreso de los Diputados y en el Senado, lo que supone tener la “puerta abierta para elaborar los Presupuestos de 2018”. ABSTENCIÓN DE EXTREMADURARespecto a la abstención de Extremadura en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), cuando el resto de regiones del PSOE se han opuesto, Montoro explicó que es una “definición política muy legitima”.En este sentido, apuntó que “a veces la animo allí, en las Cortes Generales, a que piensen también en la abstención” pues “no siempre hay que votar sí o no”. Es una forma, indicó, de “mostrarse indiferente ante la propuesta y se facilita el progreso” de la misma.“No hay que oponerse por sistema”, dijo Montoro, quien añadió que la abstención es la figura que, por ejemplo, ha permitido la presidencia de Mariano Rajoy o sacar adelante el ‘techo de gasto’ de 2017.