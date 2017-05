Ganemos Córdoba rechaza aumentar más la aportación municipal destinada a la Semana Santa

Etiquetas

Ganemos Córdoba ha anunciado este lunes que rechazará en el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba de este martes la modificación de crédito propuesta de 15.000 euros para aumentar la aportación económica municipal, dado el gasto ocasionado por el nuevo recorrido de la nueva Carrera Oficial de la Semana Santa, en el entorno de la Mezquita-Catedral.

En este sentido el portavoz de Ganemos Córdoba, Rafa Blázquez, ha señalado en un comunicado que "es la primera vez que el gobierno municipal nos va a preguntar sobre algo relacionado con la nueva Carrera Oficial", y les "preocupa que no haya querido hablarse antes de esto", y también el "que no haya intentado consensuar nada sobre este tema, ni con el movimiento ciudadano, ni no con los distritos afectados".

A juicio de Blázquez, es "lamentable que ahora sí se busque el apoyo para que incrementemos la financiación, cuando no se ha querido consensuar con suficiente tiempo el nuevo recorrido, ni con vecinos, ni con otros agentes sectoriales clave en la celebración de la fiesta".

El portavoz de Ganemos ha reiterado la disconformidad de su grupo con "cómo se ha llevado todo el proceso para elaborar la nueva configuración" de la Carrera Oficial, no gustándoles tampoco el resultado, pues "ha habido un aumento de palcos y sillas y, sobre todo, un diseño que implica la privatización del espacio público, del más importante y estratégico lugar de la ciudad, que además es nada más y nada menos que Patrimonio de la Humanidad".

Finalmente, Ganemos Córdoba ha recordado que "el acuerdo de presupuestos incluye la creación de una mesa de diálogo con los vecinos del distrito centro, para abordar asuntos como grandes eventos o Carrera Oficial y patrimonio, pero todavía no se ha constituido".