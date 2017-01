Gimeno considera "coherente" el borrador del Presupuesto autonómico y pide una negociación "real"

Etiquetas

El consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Fernando Gimeno, ha aseverado este miércoles que el borrador de Presupuestos autonómicos es "coherente" y está diseñado para "negociar", aclarando que si se hubiera registrado en las Cortes solo se podrían cambiar partidas dentro de un mismo Departamento y no sería posible una negociación "real".

El Gobierno aragonés decidió aumentar los gastos no financieros en 400 millones para desarrollar las políticas sociales y mantener los servicios públicos, cantidad de la que 257 millones se incluyen en este borrador, propiciando "un giro radical" respecto de la situación de la legislatura pasada, en alusión a los "cuentos de hadas" que condujeron a gastar 500 millones fuera de Presupuestos.

A juicio de Gimeno, "es muy difícil que los Grupos de izquierdas no se sientan identificados" con este borrador, lo que "no quiere decir que no sea necesario sentarse a hablar", observando que "cada uno puede tener matices de un tipo u otro". Ha dejado claro que "la única subida de impuestos es la que ha aprobado el Estado", cifrada en 40 millones de euros al subir el tramo estatal del impuesto sobre el patrimonio.