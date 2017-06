Gobierno C-LM defiende las donaciones de Amancio Ortega para financiar la sanidad porque "todo suma"

Etiquetas

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha asegurado, tras la polémica surgida en Aragón por las donaciones para financiar y modernizar la sanidad pública en varias comunidades autónomas realizadas desde la Fundación Amancio Ortega, que "todo suma" y que lo que necesita la sanidad en España es más financiación "venga de donde venga".

Así se ha manifestado a preguntas de los medios de comunicación durante una visita realizada a las obras de mejora del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, donde ha recordado que Castilla-La Mancha ha suscrito un convenio con la Fundación para adquirir equipamiento sanitario de alta tecnología, cuyos trámites se encuentran en estos momentos en proceso para elaborar los pliegos y realizar las compras previstas.

Fernández Sanz opina que la sanidad pública "tiene que seguir financiándose lo más posible" y que no es "incompatible" con las aportaciones privadas. "Nosotros mantenemos nuestro compromiso con el Plan de Renovación Tecnológica dotado con 28 millones de euros y además contamos con otros 14 millones que nos presta la Fundación Amancio Ortega, que no sustituye lo que pone el Gobierno si no que añade y suma, y eso es lo que necesita la sanidad, venga de donde venga", ha manifestado.

Aun así, ha puntualizado, en el próximo Consejo Interterritorial de Sanidad, Castilla-La Mancha va a solicitar al Estado "más aportación" a través de una "una financiación expresa" en la que se pueda volver a contar con los fondos de cohesión "para todas las comunidades".