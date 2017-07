Gobierno Vasco destaca que el apoyo del PNV al techo de gasto de los PGE contribuye a la "estabilidad"

Etiquetas

Advierte de que esta decisión no implica "necesariamente" que los 'jeltzales' vayan a respaldar los Presupuestos de 2018

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha afirmado que el apoyo del PNV al techo de gasto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 es una noticia "importante" que contribuye a la "estabilidad institucional", aunque ha advertido de que esta decisión no implica "necesariamente" que los 'jeltzales' vayan a respaldar los PGE.

Erkoreka se ha referido este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno semanal, a la decisión del PNV de apoyar el techo de gasto de los Presupuestos Generales para 2018, que determina la capacidad de gasto público del Gobierno central.

El portavoz del Ejecutivo autonómico ha afirmado que este apoyo contribuye a la "estabilidad institucional", por lo que es "una noticia importante". "El acuerdo y la estabilidad siempre es preferible al desacuerdo", ha añadido.

No obstante, ha advertido de que el apoyo del PNV al techo de gasto "no entraña necesariamente" que este partido vaya a apoyar los PGE de 2018, dado que el Gobierno central ni siquiera ha empezado a "negociar" las Cuentas del próximo año. Erkoreka ha subrayado que "no hay que confundir una cosa con la otra".

CUPO Y CONCIERTO

Por otra parte, ha asegurado que los gobiernos central y vasco siguen manteniendo conversaciones "bilaterales" para tratar de llegar a un acuerdo sobre la nueva Ley quinquenal del Cupo --el dinero que Euskadi paga al Estado por las competencias no transferidas-- y sobre los cambios en la Ley del Concierto Económico, el instrumento que regula las relaciones económicas y financieras entre Euskadi y el Estado.

El portavoz del Ejecutivo autonómico ha recordado que, una vez se llegue a un acuerdo en torno a estas cuestiones, se convocará la Comisión Mixta del Concierto Económico para suscribirlo, como paso previo a la tramitación de las reformas en las Cortes Generales.