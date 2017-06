El Gobierno dice que el incumplimiento de la regla de gasto en Canarias "no" debe implicar un recorte

Etiquetas

La secretaria de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda, Belén Navarro, ha señalado este jueves que el incumplimiento de la regla de gasto en 2016 por parte de Canarias "no" debe implicar un recorte.

"Canarias supera la regla de gasto y esas cuentas superan ese importe de gasto en el año 2016 en 138 millones de euros. No tiene por qué suponer un recorte para este año. La Ley de Estabilidad Presupuestaria lo que dice es que cuando una comunidad incumpla la regla de gasto, lo que tiene que presentar es un plan de estabilidad financiero", apostilló en declaraciones a Cope Canarias, recogidas por Europa Press.

Navarro, añadió, que Canarias está realizando dicho plan y lo presentará próximamente, al tiempo que explicó que este plan tendrá que recoger la previsión de los ingresos y de los gastos del ejercicio corriente de 2017 y del año siguiente de Canarias, así como la previsión presupuestada, el escenario previsto finalmente para los años 2017 y 2018, así como si a consecuencia de más cuestiones "tiene que adoptar medidas adicionales para poder situarse en la senda de la regla de gasto de la Ley".

En este sentido, expuso que en el presupuesto aprobado por Canarias ya el gasto "presupuestado está dentro de esta senda que marca la Ley de Estabilidad Presupuestaria. En este marco si se atiene a esas previsiones no tendría por qué adoptar medidas adicionales".

"Lo que el plan requiere es que la comunidad demuestre que con sus previsiones, en este año y en el siguiente, su gasto no va a superar como hizo el año pasado a los límites que dice la Ley Orgánica. No implica el plan que se tengan que recortar 138 millones frente a lo que haya presupuestado la Comunidad Autónoma. No tiene por qué haber un recorte", incidió.

De todos modos, Navarro resaltó que Canarias "es una comunidad tradicionalmente cumplidora, lleva más de cinco años cumpliendo el objetivo de estabilidad presupuestaria, el objetivo de déficit de Canarias se queda situado en la media nacional o por debajo de esta cifra".

Así agregó que para el año 2016 el objetivo "era del menos 0,7 por ciento y el objetivo que consiguió Canarias fue el menos 0,3 por ciento, es decir, cuatro décimas por debajo del objetivo fijado de déficit".

Eso sí, Navarro ha apuntillado que la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria obliga a todas las administraciones públicas, junto con este objetivo de déficit, a respetar la denominada Regla de Gasto, que "obliga a que cada una de las administraciones no gaste más en cada ejercicio de lo que ha gastado en el ejercicio anterior, incrementado por un porcentaje que es el del incremento del PIB nominal a medio plazo, que en el año pasado fue del 1,8 por ciento".

Por último, matizó que la regla de gasto "es para garantizar que el crecimiento de gasto de todas las administraciones se adecúe, un poco, al crecimiento del PIB en el conjunto de la economía española para evitar que haya un posible cambio de tendencia del ciclo y no comprometer el gasto futuro. Es como una regla adicional a la déficit".