El Gobierno fía más inversión en infraestructuras al crecimiento y la estabilidad política

Etiquetas

El secretario de Estado de Presupuestos no prevé que el Gobierno apruebe un impuesto a las bebidas azucaradas

El secretario de Estado de Presupuestos y Gasto del Ministerio de Hacienda, Alberto Nadal, ha augurado que el Gobierno central prevé destinar "partes crecientes" a inversiones a infraestructuras a medida que en 2018, 2019 y 2020 vaya creciendo la economía y se mantenga la estabilidad política, ya que hasta ahora había otras prioridades por la crisis.

En una conferencia en la Cámara de Comercio de Barcelona sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2017 para la creación de empleo y la sostenibilidad de las finanzas públicas, ha argumentado que en 2017 todavía no hay "fuelle suficiente para grandes cantidades en inversión pública", pero la intención del Ejecutivo central es ir aumentándola.

Ante las reclamaciones de mayor inversión del Estado en Cataluña, ha defendido que "la mayor parte del gasto no va a la partida de infraestructuras, va a pensiones --en lo que Cataluña es actualmente deficitaria en 4.000 millones de euros, ha señalado-- y a las administraciones" regionales y locales.

"La parte del león está en el sistema de financiación autonómica, en educación y sanidad, que son la base del Estado del Bienestar", ha dicho, calificando de lógico que Cataluña esté sobrerrepresentada en el gasto estatal para programas de innovación y exportaciones por su peso en industria y comercio exterior, e infrarrepresentada en gasto social porque es más rica que otras comunidades autónomas.

Ha recordado que, con la crisis, Cataluña tenía un volumen de deuda superior al de otras comunidades autónomas, casi un 50% más, aunque también es una de las autonomías que más redujo su déficit de 2015 a 2016.

Interpelado sobre el lastre que pueden suponer obras fallidas que ha acabado asumiendo el Estado, como las radiales de Madrid, el almacén de gas Castor o el túnel ferroviario de mercancías con Francia, ha reconocido que "cuando se utilizan inversiones como argumento político se hacen cosas que no se tienen que hacer o cosas que resultan fallidas", y que los errores cometidos se tardarán décadas en digerir.

Ha atribuido estos errores a la burbuja precrisis, y a que el Ejecutivo no podía permitir el colapso del sistema bancario, de transporte o de energía, pero ahora se debe actuar "con cabeza" primando criterios económicos para que no se vuelvan a repetir estos fallos.

FLA Y CUPO VASCO

Preguntado por el posible fin del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y la vuelta de Cataluña a los mercados para emitir deuda, ha expuesto que los mecanismos de facilidad de financiación para las comunidades autónomas fueron medidas de emergencia, y que se podrá volver a la normalidad a medida que se reduzca el déficit público y se alcancen los hitos del plan de estabilidad: "Se está debatiendo en el nuevo marco de financiación autonómica".

Respecto al acuerdo alcanzado con el PNV sobre el cupo vasco para lograr su apoyo a los PGE, lo ha enmarcado en la necesidad de tener aliados al estar el Gobierno central en minoría: "Hemos abierto la negociación a todos los grupos de la cámara".

Ha agregado que el Ejecutivo catalán también busca pactos en Cataluña "que no necesariamente son los más adecuados para la economía catalana. En nuestro caso creo que no es así", ha aseverado.

IMPUESTO A LAS BEBIDAS AZUCARADAS

En referencia a la posibilidad de tener un impuesto nacional a las bebidas azucaradas cuando Cataluña acaba de aprobar uno propio, ha explicado que en el Gobierno central se planteó como "medida última en caso de que la recaudación no fuera la prevista, porque, si no, no hay intención de modificar ninguna figura tributaria".

Ha confirmado que, de momento, no parece que vaya a haber desviaciones de recaudación y por tanto "no está previsto" crear un impuesto estatal; que en caso de que alguna vez se aprobase, se armonizaría con todas las comunidades autónomas, y que si Cataluña ha aprobado un tributo dentro de su capacidad normativa no le ve ningún problema.