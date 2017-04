El Gobierno pide a los "moderados" de PDeCat que intercedan y "moderen todo lo que puedan" a Puigdemont

Etiquetas

Acusa a la Generalitat de "postureo" por no participar en la reforma de la financiación, pero sí en foros sobre educación o dependencia

El secretario de Estado de Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, ha hecho un llamamiento a los "moderados" del PdeCat para que intercedan "y moderen todo lo que puedan" al presidente de la Generalitat de Cataluña y miembro de ese partido, Carles Puigdemont, para que vuelva a los foros multilaterales como la Conferencia de Presidentes.

Bermúdez de Castro, encuadrado en el Ministerio de la Presidencia que dirige Soraya Sáenz de Santamaría, ha lanzado este mensaje al portavoz de la formación catalana en la Comisión de Presupuestos, Ferran Bel, en el transcurso del debate sobre las cuentas de su departamento y sobre la política de colaboración del Gobierno con las administraciones territoriales.

En este contexto, el secretario de Estado se ha dirigido al diputado catalán para pedirle intercesión con Puigdemont, dentro de "su capacidad" para ejercer este papel y porque lo considera "una persona moderada".

"Modere todo lo que pueda y consiga que su comunidad autónoma vuelva a los foros multilaterales de los que nunca debió salir", le ha dicho Bermúdez de Castro a Ferran Bel, al que también le ha asegurado que espera que Puigdemont siga siendo presidente catalán cuando se convoque la próxima Conferencia y que acuda a defender los intereses de su comunidad. "Es su obligación, le han elegido para eso", ha agregado.

Y ha recomendado también a la Generalitat que nombre a un experto para que trabaje en el grupo creado hace dos meses sobre la reforma de la financiación autonómica. Esta vez se ha dirigido al portavoz de Unidos Podemos, el catalán Josep Vendrell, para preguntarle si comparte esa decisión de Cataluña de quedarse al margen de este asunto.

"Es postureo, porque en la comisión de dependencia están, en la Carue están, en la sectorial de Educación están, pero como financiación significa algo más, no vienen", ha criticado.

SIN RESPUESTA A LA RESPUESTA SOBRE LOS 45 PUNTOS

Roberto Bermúdez de Castro ha reiterado en su intervención en el Congreso la máxima del Gobierno ante Cataluña: mano tendida al diálogo siempre dentro del cumplimiento de la ley y negociación para solucionar lo que considera que son los problemas reales de la comunidad autónoma.

Entre ellos, el secretario de Estado ha incluido 45 de los 46 puntos del documento que Puigdemont entregó al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en su encuentro en La Moncloa hace un año. Todos, salvo la celebración de un referéndum de independencia.

Ha explicado que no son problemas muy diferentes a los que afrontan otras comunidades y que el Gobierno tiene respuesta para ellos. "Tenemos un documento perfectamente acabado. ¿Y cuántas veces se ha preocupado la Generalitat de Cataluña por ese documento? Cero. No les importa nada", ha dicho, para afear a la portavoz del Ejecutivo autonómico, Neus Munté, que diga que no han recibido respuesta. "Ni se preocupan en mirarlo", ha agregado.