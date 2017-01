El Gobierno, de acuerdo con los objetivos de Podemos para el Presupuesto, pero "no en las vías" para conseguirlo

Etiquetas

El Gobierno de Aragón ha enviado un documento a Podemos tras analizar las propuestas de la formación morada para los Presupuestos de la Comunidad de 2017, en el que estima que estas, en general, "se atienen a planteamientos coincidentes" con los del Ejecutivo, de manera que "buena parte de ellas son fácilmente incorporables, de manera directa, al anteproyecto de presupuestos".

No obstante, el texto añade que si bien está "de acuerdo en la práctica totalidad de los objetivos que se pretenden conseguir" con las medidas reflejadas en el documento '#5RetosParaAragón' de Podemos, "no en las vías propuestas para cumplirlos" porque algunas son "jurídicamente inviables" o no pertenecen al ámbito competencial de la Comunidad.

En cualquier caso, el Gobierno estima que la mayoría de ellas "requieren un diálogo previo para valorarlas adecuadamente", tanto desde el punto de vista conceptual como económico "y poder incorporarlas de manera acordada", según se recoge en el texto enviado a Podemos al que ha tenido acceso Europa Press.

Analizadas cada una de ellas por separado, en la línea primera de acción, titulada 'Reconstruir empleo. Plan de Rehabilitación de Vivienda', Podemos propone un Plan de Rehabilitación Energética de Viviendas en Aragón (Plan REVA) dotado con 40 millones de euros a través de préstamos a interés cero, con un plazo de amortización de cinco años y con uno o dos de periodo de carencia según el caso.

El Gobierno considera que esta actuación "resulta imposible legalmente" en el actual marco regulatorio y, además, afirma que el sector público de Aragón no dispone de los medios personales y materiales indispensables para realizar la gestión que se propone.

Sin embargo, el Ejecutivo acepta desarrollar un Plan de Rehabilitación Energética (Plan REVA) que pueda cumplir con los objetivos que se persiguen "como complemento a los programas vigentes de rehabilitación de vivienda del Gobierno de Aragón".

A su entender, "la única fórmula viable parece ser la utilización de los correspondientes convenios con entidades financieras para subsidiación de tipos de interés". No obstante, "dado que Podemos la rechaza explícitamente", el Gobierno está dispuesto a aceptar cualquier otra "siempre y cuando sea convalidable jurídicamente y eficaz desde el punto de vista operativo".

PLAN JOVEN

La segunda línea de Podemos, el Plan de Regreso y Empleo Joven, propone la inversión de 14,2 millones de euros más que en 2016 destinados a contratos predoctorales --3,35 millones de euros--; contrataciones postdoctorales en los grupos de investigación --cuatro millones--; ayudas a empresas para la contratación de investigadores y doctores --dos--, y para la ampliación de los programas de Escuelas-taller y Talleres de Empleo --5,7 millones--.

Al respecto, el Gobierno indica que el borrador de Presupuesto para 2017 recoge para contratos predoctorales y doctorales tres millones en cada uno de los casos, pero "no considera eficiente" que haya partida para ayudas a empresas y respecto a escuelas taller asegura que el Departamento de Economía "está en disposición de incrementar la partida respecto al año anterior en 2.500.000 euros".

La tercera línea propuesta por Podemos es el Plan de Empleo a través de la Cultura, que supone destinar dos millones a un fondo para la financiación del Bono Cultural Aragonés y un presupuesto estimado de 5,5 millones para el aumento generalizado de las dotaciones los servicios públicos de cultura.

El Gobierno precisa que está "a punto de poner en marcha" 'Aragón es Cultura', una tarjeta que dará acceso a precios reducidos a eventos y actividades a jóvenes de entre 12 y 35 años, si bien se muestra a favor de aceptar el incremento presupuestario propuesto y abrir un diálogo "para determinar las fórmulas más adecuadas para potenciar al sector". Además estima que hay que plantear acciones en el Congreso de los Diputados para reducir el IVA cultural.

DEPENDENCIA

La cuarta línea de Podemos, el Plan para el Empleo en Dependencia, tiene una cuantía estimada de 36 millones de euros y su objetivo es mejorar las condiciones de 10.300 puestos de trabajo y familias.

Para eso, recoge un incremento del 50 por ciento en la cuantía de la prestación y la asunción por parte el Gobierno de Aragón del 60 por ciento del coste del plan voluntario de cotización a la Seguridad Social de estas cuidadoras, de manera que se incrementen las garantías para su inclusión social y el acceso a prestaciones básicas del sistema.

Asimismo, incluye el reconocimiento del desempeño de las cuidadoras en el entorno familiar como experiencia a efectos de la acreditación profesional.

El Ejecutivo autonómico opina que estas son medidas que afectan a normativas de carácter estatal. No obstante, puesto que comparte el análisis de Podemos sobre "la situación de desamparo en que se encuentran los cuidadores no profesionales", manifiesta su voluntad de explorar todas las fórmulas posibles "para que la protección a las personas dependientes y a sus cuidadores alcance los niveles mínimos de dignidad, mejorando en la medida de nuestras posibilidades la situación de las personas cuidadoras del entorno familiar".

Con esta finalidad, el Gobierno propone "sumar fuerzas" para modificar o derogar esa normativa estatal mediante iniciativas parlamentarias en las Cortes de Aragón y en el Congreso de los Diputados, y, en la medida de lo posible, "revertir los recortes suplementarios que se producen en la trasposición aragonesa de estas normas".

SOSTENIBILIDAD

La quinta y última línea de Podemos, el 'Plan para la sostenibilidad de nuestro territorio y nuestros servicios', incluye financiación para infraestructuras educativas con un aumento cercano a los 6 millones de euros respecto a 2016, alcanzando los 29,5, y propone una financiación para municipios y comarcas que supere los cien millones de euros, en concreto, destinar 18 millones a municipios, ocho a la capitalidad de Zaragoza y 74,5 a las transferencias a las comarcas.

El Gobierno se muestra "de acuerdo" con la propuesta de inversión en infraestructuras educativas e "incluso podrían superar la cifra planteada por Podemos", mientras que sobre las cantidades consignadas a ayuntamientos, comarcas y a la ciudad de Zaragoza, considera "razonable formularlas de acuerdo con ellos, que es lo que vamos a tratar de hacer en el borrador del presupuesto", si bien adelante que las cifras concretas "se aproximarán mucho a lo planteado por Podemos".

Agrega el Ejecutivo, en cuanto a llegar a 100 millones de euros, que es una cantidad "que seguramente se superará en el borrador del presupuesto contando con transferencias directas para políticas sectoriales".