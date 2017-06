El Gobierno admite que el presupuesto para la cooperación internacional es bajo y pretende que alcance el 0,7% del PIB

Etiquetas

El secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Fernando García Casas, ha admitido este martes que los presupuestos para la ayuda al desarrollo son "bajos" y ha marcado como "referente" alcanzar el 0,7 por ciento del PIB al que se comprometieron los países miembros de la Unión Europea.

"Es un presupuesto modesto, pero ajustado a las realidades de España", ha dicho García Casas en la Comisión de Presupuestos celebrada en la Cámara Alta, y ha destacado que el gasto en ayuda al desarrollo supone el 37 por ciento del total del Ministerio de Exteriores y Cooperación, "el penúltimo en gasto".

Asimismo, el secretario de Estado de Cooperación ha llamado a congregar las propuestas no de ley de Congreso y Senado para "hacer 'lobby' interno" y que se apueste más por este tipo de inversiones.

"Ya quisiera yo traeros otras cifras", ha declarado García Casas, quien ha añadido que desde el Gobierno se va a seguir "avanzando" hacia el gasto en cooperación del 0,7 por ciento del PIB en esta Legislatura.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Por su parte, el senador del PSOE Juan Andrés Tovar ha expresado que estos son "los peores presupuestos para la cooperación" que se han presentado y ha achacado el gasto destinado a esta partida a que las decisiones las toma "un ministro ultraliberal como es el señor Montoro".

Asimismo, la senadora de Unidos Podemos Sara Vilá ha lamentado "el tijeretazo del 74 por ciento desde 2011" sufrido por el presupuesto para la cooperación. "Desde 1945 no teníamos una crisis humanitaria igual y no tenemos presupuesto para hacer frente a las hambrunas. Parece que no van a llegar nunca esos 17.000 refugiados a los que España se comprometió", ha sentenciado.

Por último, el viceportavoz de la Comisión de Presupuestos del Grupo Mixto Joan Bagué (PDeCAT) ha subrayado que el presupuesto destinado este año a la cooperación se sitúa en un 0,12 por ciento de la renta nacional bruta y ha criticado que, pese a los "meses de recuperación económica", los Presupuestos Generales del Estado siguen "sin responder a los retos globales".

PRESUPUESTO PARA LA COOPERACIÓN

En la Comisión de Presupuestos del Senado, García Casas ha resumido los aspectos esenciales que ya adelantó en la Comisión de Presupuestos del Congreso del pasado 28 de abril y ha destacado los 505 millones de euros a los que asciende el presupuesto de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica.

El secretario de Estado de Cooperación ha explicado que la disminución del 7,69 por ciento del presupuesto --547 millones de euros en 2016-- de esta Secretaría se debe a "la necesidad de sostenibilidad de las finanzas públicas" y a la "aminoración" del presupuesto en gastos de personal por "el mayor ajuste" que permite el hecho de elaborar el Presupuesto en estas fechas.

Por último, García Casas ha cifrado en 54 millones de euros el dinero destinado a ONG y en 4,7 millones de euros la cooperación cultural.