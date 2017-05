El Gobierno regional defiende que el nuevo modelo de financiación autonómica debe aprobarse "sí o sí" en 2017

Etiquetas

El propósito del Gobierno regional no es prorrogar las cuentas de 2017, sino que va a trabajar para que haya presupuestos aprobados en 2018

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Andrés Carrillo, ha defendido que el Gobierno de España debe aprobar el nuevo sistema de financiación autonómica "sí o sí" este año 2017, independientemente del resultado del comité de expertos que está analizando la definición del nuevo modelo y aunque no alcance una solución consensuada.

En una rueda de prensa y al ser preguntado a este respecto, Carrillo ha recordado que el comité de expertos se puso en marcha a finales de enero y está trabajando "con buen ritmo". En concreto, tiene un plazo fijado hasta el mes de agosto para emitir su dictamen y los tiempos, ahora mismo, "se están cumpliendo", tal y como ha señalado.

Carrillo ha explicado que este jueves participa precisamente en una mesa redonda en Madrid sobre este asunto que tiene "gran relevancia" porque él interviene como único consejero y representante de las comunidades autónomas.

Además, Carrillo ha destacado que tiene previsto intervenir en esta mesa redonda junto al secretario de Estado de Administración Territorial, Roberto Bermúdez de Castro, que es "el número 2 de la Vicepresidencia del Gobierno y persona clave en la definición del sistema de financiación autonómica".

El consejero ha avanzado que va a basar su intervención en esta mesa redonda en que el nuevo sistema se tiene que aprobar este año "sí o sí" independientemente de cual sea el dictamen de los expertos.

"Es posible que los expertos, con el ánimo de ponerse de acuerdo entre ellos y de que haya un máximo consenso, no puedan cerrar demasiados aspectos", reconoce Carrillo. Por eso, independientemente del resultado, cree que el Estado "debe completar el dictamen de los expertos y proponer una ley para ser aprobada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en el Congreso y en el Senado.

En este sentido, cree que "no vale" como justificación el hecho de que no haya suficiente consenso entre los expertos para no aprobar el sistema de financiación.

Al ser preguntado por la situación desencadenada por la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), con efectos como el 'cupo' vasco', Carrillo ha señalado que esto "no es nuevo" y "viene pasando desde que existe la democracia y tenemos este modelo de financiación de las comunidades autónomas".

"Ha pasado en todos los momentos en que se ha cerrado un acuerdo del 'cupo' vasco'", según Carrillo, quien reconoce que es algo que "no nos gusta" al resto de las regiones, pero entiende que la política "tiene estas necesidades de acuerdo".

En cualquier caso, cree que "nosotros tenemos que ceñirnos al tema de Murcia", y en el hecho de que es la Comunidad "peor financiada junto con Valencia", y en que "está en vigor todavía un sistema que nos perjudica notablemente para poner en marcha los mismos servicios públicos".

Frente a ello, exige que "sea modificado ya" el sistema y se alcance un modelo "que nos equipare a los ciudadanos de todas las regiones", algo en lo que dice que "estamos trabajando intensamente y siendo exigentes".

LA INTENCIÓN ES NO PRORROGAR LOS PRESUPUESTOS DE 2017

En caso de que no haya acuerdo para modificar el sistema de financiación, ha reconocido que el Gobierno regional, "por supuesto", plantearía medidas correctoras provisionales, pero cree que "todavía estamos en el periodo en el que pensamos que se debe modificar" el modelo.

A su juicio, esto "debe ser independiente del resultado del dictamen de los expertos", que "pueden llegar muy lejos o no porque no tengan suficiente consenso". Esto, en su opinión, "tiene que dar igual" y el Gobierno central "tiene que coger ese documento y complementarlo con lo que necesite para poner un proyecto de ley encima de la mesa del CPFF para que sea votado".

Posteriormente, debería ir al Congreso y al Senado "para que se apruebe definitivamente en 2017", según Carrillo, quien cree que los murcianos y los habitantes de otras comunidades que no están siendo tratados de forma "equitativa" no pueden "esperar más años", por lo que se trata de una "obligación" del Gobierno de España.

Al ser preguntado por cómo puede influir esta incertidumbre en la elaboración de los Presupuestos de la Comunidad para 2018, ha señalado que el propósito del Gobierno regional no es prorrogar las cuentas de 2017, sino que va a trabajar para que haya presupuestos aprobados en 2018 y 2019.

Ha recordado que el actual Ejecutivo, que comenzó su andadura en julio de 2015, consiguió aprobar unos presupuestos de 2016 y de 2017, y se propone igualmente hacer lo mismo en los dos años que quedan de legislatura, en 2018 y 2019.

"Porque aprobar un presupuesto significa dar estabilidad a la Región y a los agentes económicos y sociales de todo tipo saben cual es la línea de trabajo del Gobierno, porque lo pueden ver en las partidas", tal y como ha señalado Carrillo, quien cree que esta estabilidad política "forma parte del progreso económico y del crecimiento de empleo que estamos teniendo en la Región".

Carrillo ha desmentido que la necesidad de modificar el sistema de financiación no viene dada por una situación crítica para mantener servicios, sino que "tiene que ver, sencillamente, con que no queremos seguir siendo la Región peor financiada".

"En lo que confiamos es que el nuevo modelo restaure una situación normalizada, equitativa entre las regiones, y los murcianos queremos que sea ya, no dentro de tres o cuatro años", ha zanjado.