HACIENDA ABRE LA PUERTA A “TOCAR FIGURAS IMPOSITIVAS” QUE TENGAN IMPACTO EN EL CRECIMIENTO

El secretario de Estado de Presupuestos y Gastos, Alberto Nadal, afirmó hoy en el Fórum Europa que si en España mantiene la línea de política económica de los últimos años el alza del PIB y del empleo se mantendrán en “ritmos elevados”, y señaló que en este contexto “se pueden tocar figuras impositivas que tengan impacto sobre el crecimiento”. Durante su participación en el acto organizado por Nueva Economía Fórum, el secretario de Estado señaló también que en un contexto de crecimiento económico se pueden mejorar políticas como la de innovación o las inversiones.Además, subrayó que de continuar en la línea llevada hasta ahora, España seguirá “ganando credibilidad y confianza, reduciremos la prima de riesgo, será cada vez más fácil financiarnos y el crecimiento se mantendrá a ritmos elevados”.Además, el secretario de Estado quiso dejar claro que se están “saneando” las cuentas públicas y “nadie duda de que en dos o tres años el déficit público en España será inexistente”. Por su parte, explicó que la creación de empleo también tendrán ritmos de crecimiento “elevados”, con alrededor de 500.000 nuevos puestos de trabajo cada año, lo que supondrá un “desahogo” para sistema Seguridad Social.En este sentido, recordó que por primera vez en muchos años en 2017 los ingresos del Sistema crecerán por encima de los gastos, aunque reconoció que para acabar con el déficit de la Seguridad Social se necesita alcanzar en España los 20 millones de ocupados. El gasto en pensiones se incrementa de manera “importante”, expuso, porque cada vez hay más pensionistas, cobran más y cada año se revalorizada la cuantía que perciben. FRAUDE FISCALNadal también habló del fraude fiscal, para dejar claro que luchar contra el mismo “no es apretar las clavijas” a los ciudadanos, sino que se trata de “poner una situación de igualdad”.En esta materia, quiso dejar claro, el Gobierno no va a dejar de actuar. “Todos los esfuerzos serán pocos para luchar contra el fraude fiscal, porque quien defrauda engaña al resto de ciudadanos”, dijo el responsable de Presupuestos, quien agregó que “quien no cumple está robando al resto de los ciudadanos”. Preguntado por si España podría subir los impuestos a actividades relacionadas con el turismo, indicó que, dado el importante peso del sector en la economía y en el empleo y con la elevada tasa de paro que hay no sería “inteligente”. “No parece que sea muy consistente”, agregó.