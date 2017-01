Hacienda no aprueba el PEF de Madrid, que considera que ya cumplió sus exigencias con la no disponibilidad de crédito

Etiquetas

El Ministerio de Hacienda no ha aprobado el Plan Económico-Financiero (PEF) presentado por el Ayuntamiento de Madrid al considerar que "no implementa las medidas solicitadas tendentes a la consecución de las reglas fiscales", una decisión a la que responde el Gobierno municipal considerando "cumplimentada la exigencia realizada por el Ministerio" ya que ya procedió al acuerdo de no disponibilidad de crédito y efectuado la correspondiente retención en el ejercicio 2016, han informado fuentes municipales a Europa Press.