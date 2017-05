Higueras dice que las obras en colegios no peligran por las exigencias de Montoro aunque puede "retrasarse alguna"

Etiquetas

La delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo del Ayuntamiento de Madrid, Marta Higueras, ha indicado que ninguna obra prevista para la puesta al día de los colegios se verá afectada por las exigencias del Ministerio de Hacienda en forma de acuerdos de no disponibilidad a cumplir por el Ayuntamiento aunque ha apuntado que puede "retrasarse alguna". Estos trabajos deberían acometerse durante el verano.

"Creo que ninguna obra se verá afectada (por los acuerdos de no disponibilidad), más allá de retrasar alguna", ha contestado Higueras en la comisión del ramo. En el próximo Pleno el Gobierno llevará a aprobación la última tanda de acuerdos pactados con el departamento que dirige Cristóbal Montoro.

El portavoz socialista del área, Ignacio Benito, ha llevado esta cuestión a la Casa de Cisneros, donde ha puesto sobre la mesa el potencial retraso de las obras dado que los Presupuestos Generales del Estado no han sido aprobados, de modo que los trabajos no pueden tramitarse entonces como Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS).

Si se aprobaran finalmente los PGE habría que tener en cuenta los tiempos de la tramitación administrativa, que llevaría a que las obras no se acometieran en verano, en periodo no lectivo. "Son cientos de obras que son prioritarias y que pueden dejar de hacerse", ha advertido, después de añadir que "los recortes traen peligros".

"En principio los acuerdos de no disponibilidad no van a afectar a las obras de los colegios. Ninguna de las inversiones se verá en peligro aunque es posible que alguna obra se retrase", ha contestado Marta Higueras. Para evitar esos retrasos, el Ayuntamiento está "buscando formas de financiación" para poder acometerlas en periodo no lectivo.

"Intentaremos hacer todas las comprometidas", ha remachado. La delegada también ha apuntado que el convenio con la Comunidad en materia de colegios está "pendiente de una última revisión".