La Junta exige al Ministerio de Hacienda que aclare por escrito si puede no cumplir con la regla de gasto

María Jesús Montero ha respondido por carta a Fernández de Moya para que confirme que la Comunidad no está sujetos a la regla de gasto

La Consejería de Hacienda y Administración Pública ha respondido a la carta recibida del secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, en la que hace una valoración de los Presupuestos Generales del Estado y de las entregas a cuenta que va a recibir la Comunidad, de manera que en la misiva la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, ha exigido a Fernández de Moya que confirme por escrito si hay algún límite a la capacidad de la Comunidad para utilizar los recursos adicionales del sistema de financiación.

En una nota remitida a Europa Press, la Junta ha precisado que "si esto fuera sí significaría que el Ministerio de Hacienda no estaría aplicando la regla de gasto". Recuerda que esta regla impide a las comunidades autónomas "dedicar los crecimientos de sus ingresos a políticas públicas, igual que sucede a los ayuntamientos que no pueden invertir sus superávits".

Hace dos semanas el Ministerio de Hacienda comunicó a las comunidades autónomas las entregas a cuenta para 2017. Si bien en ese momento, tanto la presidenta de la Junta de Andalucía como la consejera de Hacienda, "advirtieron de que estos recursos adicionales estaban afectados directamente por la regla de gasto", de forma que "375 millones no podrían destinarse a cubrir las necesidades y las demandas de empresas y ciudadanos, por estar topados por la regla de gasto, a no ser que vinieran acompañados de una autorización expresa del Ministerio de Hacienda, algo que hasta ahora no ha ocurrido más allá de las vaguedades afirmadas por Fernández de Moya".

Por ello, la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, insista en su carta y le pregunte abiertamente al secretario de Estado si "el Ministerio de Hacienda autoriza a Andalucía a dedicar estos 375 millones de euros a gasto público, y por tanto, se autoriza el incumplimiento de la regla de gasto".

La Consejería de Hacienda insiste en que "otra cosa que no sea contestar a esta cuestión es intentar engañar a los ciudadanos".

"TRAMPA" EN LA CARTA

La Junta insiste en que la carta de Fernández de Moya "esconde una trampa que es preciso desenmascarar", toda vez que "las entregas a cuenta como ingresos de la Comunidad no son una cuestión independiente de las reglas fiscales". Por tanto, según asegura, "estos mayores ingresos no se pueden gastar, al igual que ocurre con el superávit de los ayuntamientos. No es un invento, ya ocurrió con el anterior secretario de Estado, Antonio Beteta, en agosto de 2016, donde a pesar de haber vendido mayores recursos luego fue inflexible en la aplicación de la regla de gasto".

Por tanto, para que esto no se vuelva a repetir la consejera de Hacienda ha exigido a Fernández de Moya que "afirme por escrito que los recursos adicionales del modelo de financiación no computan a efectos de la regla de gasto, algo que sería sorprendente viendo el criterio con el que el Ministerio aplica las reglas fiscales a las comunidades y como impide dedicar a inversión social el superávit de las corporaciones locales".

PRESUPUESTOS GENERALES "INFLADOS"

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, en la última sesión de control en el Parlamento, criticó el "doble castigo" al que son sometidas las comunidades autónomas. Un "doble castigo" que consiste, en primer lugar, en que "cuando hay mayores ingresos frutos de la recaudación el Gobierno central por la aplicación dura de la regla de gasto no permite dedicarlo a políticas públicas". En segundo lugar, según la Junta, "porque en el caso de que las previsiones presupuestarias de ingresos no se confirmen las comunidades se verían obligadas dos años después a devolver un dinero que antes no les han dejado gastarse".

Ha precisado que en las comparecencias en la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados, el gobernador del banco emisor, Luis María Linde, afirmó que es una*previsión "un poco elevada y optimista". Asimismo, el secretario de Estado de Presupuesto, Alberto Nadal, en la misma comisión afirmó que "si los ingresos están sobreestimados, también lo están las entregas a cuenta de las comunidades autónomas por lo que tendrían que devolver el dinero".

"DESCONOCIMIENTO ABSOLUTO" DE SANZ

La Consejería de Hacienda también ha valorado las declaraciones del delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, de quién afirma que o "miente a sabiendas o tienen un desconocimiento profundo de las reglas fiscales y de la política presupuestaria".

"A estas alturas no se entiende que el delegado del Gobierno siga Haciendo de ariete político del PP en vez de defender los intereses de todos los andaluces", se lamenta la Consejería, que critica que "como siempre Sanz juega a confundir y utiliza las palabras más gruesas pero muy poco conocimiento en esta materia".

La Junta afirma que "tanto el secretario de Estado de Hacienda como el delegado del Gobierno en Andalucía juegan a confundir y a mentir para intentar escurrir el bulto de unos Presupuestos Generales del Estado que son muy perjudiciales para Andalucía".