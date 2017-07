Junta denuncia que el Gobierno no le permite gastar 637 millones, lo supone ajustar el déficit al 0,19% este año

Etiquetas

La consejera andaluza de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha preguntado este viernes al ministro de Hacienda y Función Públicas, Cristóbal Montoro, a quien pretende "engañar" cuando dice que Andalucía para este año tendrá 253 millones de euros más cuando "no se van a poder gastar por la regla de gasto". Ha dicho que Andalucía lleva acumulados este año 637 millones que no nos permiten gastar, lo que "equivale a ajustar el déficit del 0,6 al 0,19 por ciento".

Así se ha pronunciado Montero a través de varios tuits en su cuenta en Twitter, donde ha explicado que esos 253 millones tendrían que haber llegado en 2015 y hubiera permitido entonces suavizar la crisis "y ahora encima no podemos gastarlos". Ha añadido que ya pasó con las transferencias que nos dio el Estado para este año que no podíamos gastarlas en su totalidad, es decir, no autorizaron gastar 387 millones.

En este sentido, según la consejera, llevamos acumulados este año 637 millones que "no nos permiten gastar" y se ha preguntado que para quién entonces la recuperación, porque para "Andalucía desde luego no".

"La imposibilidad de gastar los recursos que tenemos por el esfuerzo de los ciudadanos equivale a ajustar el déficit en 2017 del 0,6 al 0,19", ha indicado Montero, quien ha denunciado que ahora que llega la recuperación y tenemos más recursos "no podemos gastarlos en políticas de empleo porque lo impide la regla de gasto".

Ha planteado que han sido los ciudadanos los que han soportado la crisis y ahora que llega la recuperación no pueden disfrutar de mejores servicios públicos. Ha insistido en que no habrá recuperación si está no llega a las familias.

Montero ha recordado que Andalucía siempre ha defendido que no se ajustara más en comunidades autónomas ni Seguridad Social, "políticas que blindan a los ciudadanos".

"Es intolerable que con las necesidades que tenemos los andaluces no nos dejen gastar 637 millones que nos hemos ganado con nuestro esfuerzo", ha indicado la consejera, quien ha añadido que la Junta, hace tres años, ya advirtió de que se estaba aplicando mal la regla de gasto y que esto iba a pasar, de manera que presentó una metodología alternativa.

A su juicio, el gobierno español, con la regla de gasto, es más estricto que Bruselas y está impidiendo la convergencia de Andalucía y aprovechar la recuperación.