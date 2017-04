La Junta cree que hay "desenmascarar" el "despropósito" de que las CCAA tengan que devolver dinero por sobrefinanciación

Etiquetas

Critica "la doble penalización" y dice que es "una especie de ingeniería financiera que hace el Gobierno"

La consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha criticado este miércoles, tras el anuncio de que Hacienda no descarta que las comunidades autónomas (CCAA) tengan que devolver dinero al Estado por estar sobrefinanciadas en 2016, "la doble penalización" a la CCAA, asegurando que "es un despropósito" y advirtiendo de que "hace falta desenmascarar una realidad que está perjudicando a comunidades autónomas y también a los ayuntamientos".

Así lo ha asegurado Montero en Málaga tras ser cuestionada sobre las declaraciones del secretario de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal, que ha dicho que si se produjo una sobreestimación en los ingresos previstos en los Presupuestos de 2016 también existió una sobrefinanciación a las comunidades autónomas, por lo que éstas podrían tener que devolver el dinero recibido de más.

La consejera andaluza ha dicho, además, que esto "viene desgraciadamente a dar la razón a lo que viene planteando la Junta de Andalucía", ya que, "cada vez que conocemos los proyectos de presupuestos también para 2017, no es una situación exclusiva para 2016, se produce una doble penalización" a la comunidad autónoma.

Así, ha explicado que, por una parte, "se miente con los ingresos, por tanto, se prevé una recaudación que luego no es real", y que, a su juicio, "está más pensando en intentar dar la apariencia frente a Bruselas", ya que, ha dicho, es "una recaudación que se nos traslada sin capacidad para que podamos gastarla".

En este sentido, ha recordado que "estamos topados por la regla de gasto". "Hay una primera penalización, porque nos comunican unas cuentas para 2016 o 2017 que no se pueden gastar en su integridad porque topan con la regla de gasto y hay que dirigirla a amortizar deuda", ha explicado.

No obstante, ha lamentado que "no solo se produce ese efecto, digamos de hipocresía, a la hora de trasladar esa cifra, sino que, posteriormente, a los dos años, pudiera ser, y es lo que ayer el secretario de Estado confirmó, que se nos reclamen las cantidades que no hemos podido gastar y hemos dedicado a pagar deuda", señalando que se reclamen porque hayan sido "cantidades ficticias, que no se correspondían con la realidad de la previsión económica y de la recaudación".

"INGENIERÍA FINANCIERA"

"Doble penalización; es una situación que no se puede consentir, porque supone una penalización en las cuentas públicas y yo creo ya no es algo inocente, que es premeditado, y que es una especie de ingeniería financiera que hace el Gobierno de España para que las comunidades autónomas no puedan emplear los recursos procedentes de la mayor riqueza del país, y por tanto, de los ciudadanos, en un mayor gasto publico que permita la revitalización de los servicios o planes de empleo para nuevas oportunidades para los ciudadanos".

Para Montero, "es una forma de ingeniería fiscal que lo que hace es que no se pueda aprovechar la recuperación económica para las familias", ha lamentado. En este punto, ha recordado que Andalucía se encuentra dos puntos y medio por debajo de la media de España en relación con su endeudamiento.

Por todo ello, ha agregado que "me parece toda una clase de despropósito", insistiendo en que "el reconocimiento del secretario de Estado, desgraciadamente, da la razón a lo que sospechaba la Junta de Andalucía de que se utilizan los recursos de las comunidades para dar una apariencia de crecimiento que luego no es real en el año en que se plantea y que tiene un efecto perjudicial a los dos años que nos obligan a devolver unas cantidades que ni siquiera hemos podido gastar durante el año que se nos han comunicado".

En suma, ha dicho, "es algo complicado de explicar, pero tan sencillo como una doble penalización: el año que se nos da y a los dos años que se nos reclama".

Cuestionada por si sabe la cantidad exacta que se le podría reclamar al Gobierno andaluz, ha señalado que 2016 "todavía no conocemos cuál ha sido la liquidación definitiva", pero que en el caso de 2017 "estimamos que en torno a 375 millones de euros que no podemos gastar y que pueden ser exigidos posteriormente dentro de dos años".

Así, ha explicado que este año "esos 375 millones habría que destinarlos a otros fines que no son el gasto en las políticas y que dentro de dos años se puede decir a las comunidades que se le devuelva porque 'nos equivocamos en la previsión'", pero ha advertido de que "no es una equivocación, es un engaño en toda regla" y las comunidades "tienen que hacer frente a una devolución, eso sí, en ese caso, sacándolo del dinero que se destina a las políticas, es decir, del bienestar de los ciudadanos".

"Es una despropósito, que yo espero que el Gobierno de España lo pueda corregir, está a tiempo de corregirlo", aunque ha lamentado que "para modificarlo tiene que volver --el presupuesto-- al Consejo de Ministros, y no parece probable que éste vaya a rectificar sobre sus propios pasos", por lo que "sí hace falta desenmascarar una realidad que está perjudicando a comunidades autónomas y también a los ayuntamientos".

EL GOBIERNO "NO CUMPLE CON EL OBJETIVO DE DÉFICIT"

Por último, ha recordado que el Gobierno central "no cumple con el objetivo de déficit. En 2016 hay que recordar que el Gobierno no ha cumplido con el objetivo de déficit que tenía la Administración central, sino que el Reino de España cumple, porque comunidades cumplen y Ayuntamientos tiene superávit".

"Nosotros le estamos haciendo la tarea al Gobierno de España y eso es algo que, en algún momento, habrá que tomar nota, ya que, no es de justicia que los que tenemos que proveer los servicios fundamentales estamos haciéndole los deberes al Gobierno de España que ni siquiera es capaz de ajustar su propio déficit", ha concluido.