MADRID. AGUADO: “CIFUENTES TENDRÁ QUE ELEGIR ENTRE BAJAR EL IRPF CON CIUDADANOS O PACTAR LOS PRESUPUESTOS CON PSOE Y PODEMOS”

Etiquetas

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, dijo hoy que la presidenta regional, Cristina Cifuentes “tendrá que elegir entre bajar el IRPF con Ciudadanos o pactar los presupuestos con PSOE y Podemos”. Aguado manifestó que “la bajada del IRPF en el tramo autonómico será para beneficiar a todos los madrileños” e instó a Cifuentes a que “deje la calculadora electoral, que deje de contar votos, y aproveche la coyuntura económica para bajar los impuestos a los madrileños”. “En Andalucía y en el Gobierno de la nación ya se están negociando los presupuestos mientras que en Madrid ya vamos tarde”, indicó.Añadió que además de la bajada del IRPF, Ciudadanos llevará al Debate sobre el estado de la Comunidad de Madrid, que comenzará el próximo jueves, una propuesta para “impulsar una reforma exprés del Estatuto de Autonomía para acabar con los aforamientos”. Además, añadió, “en materia de regeneración democrática y lucha contra la corrupción el PP de Cristina Cifuentes ni esta, ni se le espera”.También habló del acuerdo de investidura y dijo que “tan sólo se han cumplido dos de los diez puntos sobre esta materia, ya que el Gobierno regional es muy dado a anunciar medidas a bombo y platillo que luego meten en un cajón”.Aguado recordó al Gobierno regional que "tampoco se han limitado mandatos, no se ha aplicado la incompatibilidad entre diputados y alcaldes y concejales, no han propuesto una proposición de ley para crear órganos anticorrupción en el seno de los partidos políticos y no hemos recibido ninguna de las 17 auditorías que exigimos en el acuerdo de investidura".