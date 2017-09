MADRID. CIFUENTES CREE QUE LA BAJADA DEL IRPF ES UN "PRETEXTO" DE CIUDADANOS PARA NO APOYAR SUS PRESUPUESTOS

Etiquetas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, respondió hoy, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, a la exigencia planteada recientemente por el portavoz de Ciudadanos en la Cámara regional, Ignacio Aguado, de que no se sentará a hablar con la mandataria regional de los próximos presupuestos sino se compromete a bajar el IRPF.Tras señalar que le “sorprende" que Ciudadanos ponga “condiciones previas” para sentarse a negociar, Cifuentes dijo que esta exigencia es “un pretexto para no apoyar al PP en los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2018”.Dijo que si es así, “que lo digan directamente”, y consideró que la exigencia de Ciudadanos es una actuación “desleal y un golpe de efecto para recuperar el protagonismo político que no tiene”.Sobre la bajada de impuestos solicitada por Ciudadanos, la presidenta regional señaló que no iba en el programa de la formación naranja, que tampoco lo incluyó en el acuerdo de investidura, y destacó que “si era tan importante para ellos que se bajara el IRPF por qué no lo llevaban en su programa electoral ni lo incluyeron en el acuerdo de investidura”."NO LO PERMITE NI LO ACONSEJA" Indicó que la bajada de IRPF sí es un compromiso electoral del PP y señaló que “lo cumpliremos pero cuando la situación lo permita y no antes”.Aclaró que la actual situación “no lo permite ni lo aconseja, porque Madrid y el resto de comunidades estamos pendientes de la reforma del sistema de financiación”. Sobre los próximos presupuestos regionales, dijo que tiene intención de hablar con Ciudadanos, el PSOE y también con Podemos.