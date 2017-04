MADRID. OSSORIO EXPLICA QUE CIFUENTES “HA HECHO DE MADRID UN REFERENTE DE PROGRESO SOCIAL RECONOCIDO POR LA UE”

Etiquetas

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, destacó hoy, en el Fórum Europa, el papel de Cristina Cifuentes al frente de la Presidencia del Gobierno regional y dijo que ”ha sabido conjugar las políticas económicas del PP con la máxima sensibilidad hacia los desfavorecidos, lo que ha hecho de Madrid un referente de progreso social reconocido por la UE”.Durante su intervención en el citado encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum, Ossorio indicó que los compromisos de la Comunidad de Madrid son “la honradez, la transparencia, la ética, la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción.El portavoz del PP en la Asamblea también manifestó que “el crecimiento económico actual, por encima de la media nacional, se está trasladando a la creación de empleo de manera abundante, como lo demuestran los últimos datos de empleo y afiliación a la Seguridad Social” y dijo que Madrid es la comunidad donde “más empresas se crean y mayor inversión extranjera se recibe gracias a los impuestos bajos y la confianza y seguridad jurídica que generan las políticas del Ejecutivo autonómico”.En materia de transparencia, Ossorio dijo que el Gobierno regional madrileño “ha avanzado notablemente” en esta cuestión como el “mejor antídoto para evitar actuaciones no deseadas y ha pasado de ser la penúltima región en el ranking de Transparencia Internacional a la segunda”.Explicó que Cifuentes preside un Gobierno “comprometido de manera absoluta contra la corrupción y el impulso de la regeneración democrática poniendo en práctica estrictos códigos éticos para los diputados, altos cargos y responsables del partido, mucho más exigentes que otras formaciones políticas”.ARMONIZACON FISCALEl portavoz popular también destacó que “Madrid se coloca a la cabeza en casi todos los parámetros económicos y en progreso social, mientras que aquellas regiones que han obtenido peores resultados son las que abanderan ahora el movimiento de la armonización fiscal, propuestas a las que espero nadie preste oídos porque lo que hay que hacer es premiar las buenas prácticas no las malas o pésimas”.En esta línea, habló de las actuaciones en materia fiscal que ha llevado a cabo la Comunidad de Madrid y dijo que “han contribuido a su transformación, así como el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupustaria". A su juicio, "Madrid sigue siendo la región española menos endeuada en relación a su PIB, más de 10 puntos por debajo de la media nacional”.Según Ossorio, “el respeto por el control del déficit y la deuda se han compaginado con espectaculares planes de inversiones para mejorar los servicios públicos, en materia sanitaria, educativa y de transportes, y todo ello manteniedo los impuestos más bajos de España”.El portavoz del PP consideró que “todo esto tiene mayor mérito porque se han conseguido pese a la injusta financiación que ha sufrido la Comunidad de Madrid, especialmente desde 2009, que ha originado que Madrid perdiese entre 1.000 ó 1.400 millones de euros anuales, situación que se agrava por su aportación al Fondo de Solidaridad en 3.600 millones en 2017”. “Somos la región más solidaria de España con una enorme diferencia sobre las demás y estamos orgullosos porque se destinan para que otras comunidades menos dinámicas puedan prestar los servicios esenciales en condiciones de igualdad”, añadió.Por útimo, manifestó que “la transformación que ha tenido lugar en Madrid en los últimos 20 años ha sido gracias al esfuerzo de los empresarios y trabajadores, pero las políticas del PP han ayudado mucho en ese logro, algo que he observado como ciudadano y como responsable público en los gobiernos populares”.