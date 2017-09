MADRID. SÁNCHEZ MATO AFIRMA QUE EL REQUERIMIENTO DEL GOBIERNO PARA QUE RECORTE “NO ESTÁ SUJETO A LEY”

Etiquetas

El delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, afirmó este martes que el requerimiento de la Delegación de Gobierno para que no compense con suplementos de crédito las inversiones que no pudo hacer por los 238 millones que le obligó a inmovilizar el Ministerio de Hacienda “no tiene razón de ser” y “no está sujeto a ley”.En comparecencia a petición propia en la comisión municipal del ramo, Sánchez Mato se reafirmó en su política de mantener las inversiones en temas sociales y reducir la deuda pese a haber incurrido en un exceso de gasto en 2016, en lo que llamó “persecución compulsiva” del Ministerio de Hacienda y el PP y Ciudadanos, “tanto monta, monta tanto”, tanto en el Ayuntamiento como en la mayoría parlamentaria que sustenta al Gobierno español.Defendió su estrategia de compensar los 238 millones inmovilizados mediante créditos extraordinarios con su superávit, y su negativa a asumir los requerimientos de Hacienda para que no lo haga. “El tiempo dirá y los tribunales dirán si tenemos o no razón”, desafió, interpretando que el Gobierno pretende “sabotear” su intento e impedir que “se puedan hacer las cosas de otra manera” y que cunda el ejemplo de Madrid, que se excedió en el gasto y lo compensa con el superávit que puede invertir en inversiones financieramente sostenibles de acuerdo con la propia Ley estatal de Presupuestos.El portavoz de Ciudadanos, Miguel Ángel Redondo, reiteró una vez más su tesis de que Sánchez Mato lo único que busca es la confrontación con el Ministerio para obtener rédito político, y le volvió a echar en cara, como en una pregunta anterior en la sesión de hoy, que la Airef calcula que en 2017 el Ayuntamiento podría excederse en 440 millones sobre lo impuesto por la regla de gasto.La del PSOE, Érika Rodríguez Pinzón, acusó al ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, y no a Sánchez Mato de la confrontación, cuestionando la interpretación que el Gobierno hace de la regla de gasto, poniendo “palos en la rueda para que el Ayuntamiento no pueda hacer bien su gestión” con presupuestos sociales dado que tiene sus “cuentas saneadas”El del PP, Íñigo Henríquez de Luna, insistió en acusar a Sánchez Mato de “victimismo”, y lo extendió a su comentario de que la querella por la que tuvo que declarar ayer en el juzgado fue una “denuncia política”. “La culpa es del infractor”, le corrigió, acusándole de “reincidente” por incumplir reiteradamente la regla de gasto. “El PP nunca le va a respaldar en el incumplimiento de la ley”, le avisó, defendiendo que el Gobierno va flexibilizando sus exigencias a medida que la situación económica lo permite, pero que de momento no está permitido suplementar las partidas en las que ha tenido que hacer recortes por el acuerdo de no disponibilidad por los 238 millones, pues no todo ese dinero para compensarlos ha salido del remanente de tesorería, como sí permite la ley. “Está fuera de la ley”, le recriminó por la falta de un Plan Económico Financiero avalado por Hacienda tras el exceso en la regla de gasto.Sánchez Mato concluyó su comparecencia criticando a Cs que le pida ejecutar más presupuesto y a la vez que incurra en exceso de gasto, y pidiéndole que le defienda ante un requerimiento que “no tiene razón de ser” y “no está sujeto a ley”, agradeciendo al PSOE su apoyo y reprochando al PP, más al nacional que al municipal, que no esté trabajando por los intereses de la ciudad, como le convendría hacer incluso desde su propio interés electoral.