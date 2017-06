MONTORO ASEGURA QUE SÓLO HUBO UN ÚNICO DIRIGENTE DEL PP QUE SE ACOGIÓ A LA AMNISTÍA FISCAL

Etiquetas

(AVISO: esta noticia sustituye a otra anterior titulada "Montoro asegura que Rato fue el único dirigente del PP que se acogió a la amnistía fiscal"). El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, aseguró este miércoles en el Congreso que solo hubo un dirigente del PP que se acogió a la amnistía fiscal y que ya está siendo investigado en los tribunales. Todo apunta a que Rodrigo Rato sería este único exmandatario popular que se benefició de la medida, tal y como se publicó en abril de 2015.Así se expresó Montoro en la Sesión de Control al Gobierno, donde tanto Pedro Saura (PSOE) como Rafael Mayoral (Podemos) pidieron su dimisión por la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la amnistía fiscal.El ministro reiteró que no se plantea dejar el cargo. “Voy a seguir trabajando, voy a seguir hasta que en este país se elimine el déficit público y consigamos el nivel de empleo de antes de la crisis”.Además, pidió “la cooperación” de los grupos parlamentarios para “trasladar las consecuencias positivas de la medida a la ciudadanía española”.A este respecto, destacó que la amnistía permitió que afloraran 40.000 millones de euros que hasta ese momento no estaban declarados, además de un importante volumen de bienes en el exterior.Además, defendió que la medida estuvo justificada por “el momento de asfixia del país” y que sólo afecta al procedimiento utilizado para llevarla a cabo.Por su parte, Saura, tras pedir que se sepa el nombre de “todos los delincuentes de cuello blanco que se acogieron a la amnistía”, afirmó que la dimisión de Montoro es “la única manera de devolver la decencia a ese Ministerio y al Gobierno”. También pidió a Rajoy que le cese de manera inmediata.En la misma línea, Mayoral lamentó que “la sentencia llega tarde porque no vamos a poder recuperar el dinero” y acusó a Montoro de “trabajar a favor de los defraudadores mientras en los años más duros de la crisis se han ensañado con los sectores populares”.Por último, Juan Carlos Girauta (Ciudadanos) criticó también la amnistía aunque no pidió la dimisión de Montoro. Le recordó que la sentencia no solo contiene un reproche procedimental, ya que también un reproche moral”. “Han legitimado la insolidaridad”, apostilló.