MONTORO ASEGURA QUE NO SERÁN NECESARIAS NUEVAS MEDIDAS PARA CUMPLIR CON EL DÉFICIT EN 2017

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, aseguró este jueves que es posible cumplir con el objetivo de déficit del 3,1% del PIB para el conjunto de las administraciones pactado con Bruselas para 2017 sin necesidad de adoptar nuevas medidas más allá de las ya anunciadas. Así lo indicó durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados, a la que acudió para informar sobre las líneas generales de la política de su departamento durante la legislatura.“No, no hacen falta más medidas” que las ya anunciadas, dijo Montoro, quien agregó que “lo que hace falta es materializar el Presupuesto” de 2017. En cuanto a los Presupuestos Generales del Estado para 2017, el ministro quiso dejar claro que el Gobierno no presentará un proyecto que no incluya el contenido pactado con ciudadanos en el acuerdo para la investidura de Mariano Rajoy. El ministro subrayó que “hay una necesidad objetiva de tener un Presupuesto”, por ejemplo para subir el sueldo de los funcionarios, pues es ahí donde hay que dar acomodo a esta medida. Durante su comparecencia, el responsable de Hacienda hizo referencia a la evolución de la recaudación tributaria en 2016, que en el caso del IRPF rondará los 72.000 millones de euros, en línea con la cuantía que se registraba en 2007 antes de la crisis. Además, apuntó que en el caso de IVA los ingresos serán “claramente superiores” a los de 2007, que también estarán en niveles previos a la crisis los Impuestos Especiales y que en la materia en la que aún se está lejos de esa referencia es en Sociedades, donde está a la mitad. Por otra parte, sobre el endurecimiento de los aplazamientos en el IVA se comprometió a acometer los cambios para “evitar que eso perjudique a las empresas y autónomos que tienen una facturación más baja” en este impuesto.“No va hacia ellos ese endurecimiento y lo clarificaremos cuanto antes”, aseguró el ministro de Hacienda y Función Pública.CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓNEl portavoz económico del PSOE en el Congreso, Pedro Saura, criticó la política fiscal del Gobierno, por ser “injusta e irresponsable”.El diputado socialista señaló que “si queremos converger con Europa en nivel de bienestar necesitamos un modelo fiscal distinto”, porque con el actual no se puede financiar la política social para reducir las desigualdades y abordar las consecuencias del envejecimiento de la población.Desde Unidos Podemos, el diputado Alberto Garzón acusó a Montoro de acudir a la Cámara a dar una “lección magistral” sin contestar a las preguntas de los parlamentarios. Garzón aprovechó su segunda intervención para insistir al ministro que aclarase si el Gobierno va a rebajar el IVA cultural. Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Hacienda, Francisco de la Torre, quiso dejar claro que si se cumple el acuerdo de investidura firmado entre el Gobierno y su formación apoyarán los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017.Mientras, la diputada de ERC Ester Capella apuntó que hay una “eternidad ideológica” entre Montoro y su partido, para acusar seguidamente al Gobierno de Mariano Rajoy de generar “inseguridad jurídica” con algunas de las medidas fiscales adoptadas y de incumplir leyes, por ejemplo en materia de financiación autonómica.