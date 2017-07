MONTORO: “ESPAÑA AFRONTA LA MEJOR OPORTUNIDAD DE CRECIMIENTO ECONÓMICO DE SU HISTORIA”

Etiquetas

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, afirmó hoy que España afronta la “mejor oportunidad de crecimiento económico de su historia”, y pidió el apoyo de los grupos a los objetivos de estabilidad y al límite de gasto no financiero, conocido como ‘techo de gasto’, de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018.Apoyarlo, defendió, es una “ventana abierta a la confianza, a la esperanza y a decir que en tres años habremos acabado con la crisis económica en España”, indicó en el Pleno del Congreso de los Diputados durante el debate del acuerdo que recoge los objetivos de estabilidad y el ‘techo de gasto’.El Ejecutivo ha fijado en 119.834 millones de euros el techo de gasto’, lo que supone un 1,3% más que el límite de gasto no financiero de los Presupuestos de 2017, que quedó en 118.337. En valores absolutos se eleva en 1.497 millones.Montoro aseguró que los números que el Gobierno trae a la Cámara presentan el “mejor escenario que ha tenido nunca la economía y la sociedades española ante sí”, algo que subrayó “está al alcance de la mano”.En este sentido, expuso que hace cinco años “el suelo se hundía bajo nuestros pies”, mientras que ahora España puede alcanzar en esta Legislatura los 20 millones de ocupados. “El empleo hará sostenible al sistema de pensiones”, es lo que “permitirá que se corrija” el déficit público y “acelerará la reducción de la deuda pública”. El ‘techo de gasto’, agregó, “nos lleva a los PGE de 2018”, que serán unas cuentas nuevas pero que “confirman la política presupuestaria que nos está empujando hacia adelante, a superar la crisis y con una formidable creación de empleo”. Los próximos Presupuestos, comentó, “lo que hacen es facilitar el escenario de crecimiento económico y creación de empleo”. Por ello, ´dijo que “sólo hace falta mirar bien” las cifras “y apoyarlas”, ya que “así nos corresponsabilizamos de su cumplimiento” todos. Lo contrario, señaló, es quedarse “al margen de la esperanza de todos los españoles y de la luz al final del túnel” y, en resumen, de “superar de una vez la crisis”. De esta manera, agradeció los apoyos que tendrá este acuerdo del Gobierno, algo que demuestra que el Ejecutivo “dialoga”, para recordar que se ha dirigido “a todos los grupos de esta Cámara para llegar a acuerdos amplios y consolidados”. Por el contrario, lamentó el cambio del sentido de voto del PSOE, que se abstuvo en el ‘techo de gasto’ 2017, para apuntar que “algo ha cambiado en la política española”. “Vuelvo a invitar a todos los grupos políticos al diálogo”, dijo el responsable de Hacienda, quien puso en valor la “generosidad, lealtad y compromiso por la estabilidad” de las formaciones que permitirán que el acuerdo salga adelante: Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria, Foro, UPN y Nueva Canarias, ésta última con su abstención. Además, aprovechó para destacar la necesidad de rechazar y no volver a las políticas que llevaron a España a la crisis. OBJETIVOS DE ESTABILIDAD En cuanto a los objetivos de estabilidad, el acuerdo del Gobierno prevé un déficit del 2,2% para 2018. En concreto, se espera que sea del 0,7% en la Administración Central, del 1,1% en la Seguridad Social y del 0,4% para las comunidades autónomas, con equilibrio en las entidades locales.Por su parte, para 2019 el déficit del conjunto de las administraciones será del 1,3%, con un 0,1% para comunidades, en la Administración Central será del 0,3% y en la Seguridad Social, del 0,9%. En el caso de las corporaciones locales se espera equilibrio. Para 2020, el objetivo global es del 0,5%, todo el desequilibrio por la Seguridad Social, ya que el resto de subsectores tendrá equilibrio. En cuanto a esta parte del acuerdo, Montoro recordó que se ha relajado una décima, hasta el 0,4% del PIB, el objetivo de déficit de las comunidades autónomas, la mitad de las cuales están gobernadas por el PSOE.En este sentido, dijo que escucharía con atención los argumentos que esgrimen los portavoces de los grupos con responsabilidades de gobierno en comunidades autónomas y que rechazan estos objetivos. Además, hizo referencia a que se respaldaron “objetivos más exigentes” en el anterior acuerdo, en referencia a la abstención del PSOE, aunque sin citarlo.