Madrid aprueba crear de nuevo el Consejo de la Juventud, extinguido en 2010 por la Ley de Medidas Fiscales

La Asamblea de Madrid ha aprobado este jueves una Proposición de Ley impulsada por PSOE, Podemos y Ciudadanos por la que se constituye el Consejo de la Juventud, un organismo que se extinguió en 2010 por la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y Racionalización del Sector Público.

El PP se ha abstenido en la votación con el argumento de que no están por la labor de "mantener modelos fracasados del Consejo de la Juventud", según ha señalado la diputada popular Ana Pérez Baos, quien ha defendido un Consejo de la Juventud "plural, participativo, donde quepan todas las asociaciones, donde todos los recursos estén destinados a las actividades de los jóvenes", frente al "modelo que quiere imponer el Partido Socialista", para "colocar" a los cargos de Juventudes Socialistas, como el Instituto Andaluz de la Juventud.

"Nosotros creemos en el Consejo de la Juventud y hemos defendido que se cree, pero no creemos en este sistema fracasado", ha insistido la diputada popular.

La diputada del PSOE Mónica Carazo ha hecho hincapié en la necesidad de esta ley para que el Consejo de la Juventud no esté "controlado" por el Gobierno regional, porque "la participación de los jóvenes no tiene que estar tutelada por nadie".

"Hoy ya no les vamos a pedir que voten a favor, no hace falta. Es más, les diría que no manchen esa impecable trayectoria del PP de oponerse constantemente al Consejo de la Juventud. Hoy ya solo les pedimos que cuando esta ley sea aprobada pongan en marcha de verdad el Consejo de la Juventud", ha agregado.

Por su parte, el diputado de Podemos Pablo Padilla ha destacado que la Comunidad de Madrid eliminó en 2010 el Consejo de la Juventud aduciendo motivos presupuestarios, para señalar que "cuando uno dice que no hay dinero para los jóvenes pero sí que hay dinero para llenar los sobres o financiar de manera irregular campañas electorales, se nota claramente cuáles son las preferencias de los grupos políticos".

Padilla ha agregado que nunca ha visto al PP "tan preocupado por el dinero público como por esos 200.000 euros del Consejo de la Juventud", para señalar que con el Consejo de la Juventud "no pueden hacer lo mismo que con la sanidad, la educación, el Canal, la informática y prácticamente con cualquier empresa pública de la Comunidad de Madrid, utilizarla para dar dinero público a sus amigos".

El diputado de Ciudadanos Roberto Nuñez ha rechazado un Consejo de la Juventud que fuese "un apéndice de la Consejería, dependiente de la Consejería y con personal de la Consejería", ya que ese no es su "modelo de independencia", al tiempo que ha señalado que la única manera de acceder a fondos de financiación europeos es siendo una entidad jurídicamente independiente.

Asimismo, ha rechazado "la recurrente falacia de que va a ser un consejo de altos cargos", al tiempo que ha señalado que "es una enmienda de 200.000 euros, del 0,011 por ciento del presupuesto", en una región donde "se han dilapidado millones y millones de euros".

Tras la entrada en vigor de la ley, se abrirá un plazo de un mes para comenzar a constituir dicho organismo, con la apertura del plazo para solicitar la pertenencia a la misma por parte de las entidades juveniles.

Por la ley aprobada este jueves se constituye el Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid con personalidad jurídica propia, como interlocutor válido ante la Administración Autonómica en todo lo referente a juventud.

