Marín (Cs) asegura que "hay margen" para mejorar los servicios públicos en 2018 a pesar del objetivo de déficit

Etiquetas

El portavoz de Ciudadanos (CS) en el Parlamento andaluz, Juan Marín, ha asegurado que "hay margen" para mejorar los servicios públicos en Andalucía a pesar del objetivo de déficit público marcado por el Gobierno central y se ha mostrado convencido de que en los presupuestos de la Junta para 2018 se incrementará el gasto destinado a cuestiones como sanidad y educación.

"Hay grasa en la Administración, hay mucho que eliminar y hay margen para mejorar los servicios públicos y de hecho este año vamos a volver a ver que van a volver a subir los presupuestos de la Junta en educación y sanidad, porque hay de dónde recortar de lo que no es necesario para invertir en lo necesario", ha indicado Marín en rueda de prensa.

Sobre el aumento de una décima más en el objetivo de déficit, del 0,3 por ciento al 0,4 por ciento, Marín ha señalado que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, "está en una situación de dificultad porque es difícil justificar el seguir siendo ministro de Hacienda después de haber sido reprobado en el Congreso y también por el Tribunal Consitucional con esa sentencia que dice que es un fiasco su amnistía fiscal y que es un fraude a los españoles".

Ha añadido que con el anuncio hecho por Montoro, "tenemos una décima más y eso implica que podremos gastar un poco más, pero el problema no es que podamos gastar un poco más o no" sino gastarlo de una forma "eficaz y eficiente" porque "el objetivo de déficit te dice que te puedes endeudar hasta ahí, no que vayas a recibir más fondos para endeudarte".

"Cuando la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, habla del objetivo de déficit, yo le pregunto por qué ha dejado de ejecutar 2.000 millones de euros en el 2016 y ahora dice que no va a poder gastar 350 ó 400 millones", ha señalado el portavoz de la formación naranja.

Ha señalado que lo que se necesita es que "realmente hagamos una política económica donde los recursos se gasten en lo necesario y eso no se está haciendo", al tiempo que ha instado a la Junta a "no poner la excusa del objetivo de déficit cuando ya sabía la señora Montero el dato para 2017 y sabe cual va a ser para 2018, porque si no, no estaría elaborando los presupuestos".

En opinión de Marín, lo importante es que "la Junta de Andalucía tenga cada vez más autonomía financiera persiguiendo el fraude y consiguiendo recaudar más" y esto, según el portavoz naranja, se consigue con medidas como las ya adoptadas de bajar dos puntos el tramo autonómico del IRPF porque eso ha contribuido para que aumente el consumo y hayamos conseguido casi 700 millones de euros más para gastar de cara a 2018.

A juicio de Juan Marín, lo que tiene que hacer Susana Díaz como presidenta de la Junta de Andalucía es "seguir por este camino" con la eliminación o rebaja del impuesto de sucesiones y donaciones, así como con una bajada de la presión fiscal a los ciudadanos porque "eso generará más consumo, más IVA y más IRPF y nuestra cuenta de resultados será mejor".

"Lo que no podemos decir ni que la culpa de todo la tiene Rajoy ni que la culpa de todo lo que pasa la tiene Susana Díaz", ha dicho Marín, que ha apuntado que mientras PSOE y PP siguen en su confrontación, Ciudadanos sigue subiendo en las encuestas porque "somos el partido más útil para los ciudadanos, porque no nos ocupamos ni de los sillones ni de nuestros sueldos sino de los problemas que afectan a la ciudadanía".

En lo que respecta a las críticas de la Junta al modelo actual de financiación, Marín ha dicho que "entendería que el PSOE se opusiera, pero que lo hiciera también en todas las comunidades autónomas y que se hubiera opuesto también cuando gobernaba el señor Zapatero" porque "el PSOE no puede decir una cosa en Cataluña y otra en Andalucía".

En este punto, ha recordado que "tenemos en vigor el mismo sistema de financiación autonómica que aprobó el señor Rodríguez Zapatero" y "el PP ha tenido ocho años para reformarlo". Es por ello por lo que "si queremos un sistema una financiación justa habrá que ir a una mesa de diálogo de verdad para que los servicios básicos esenciales estén garantizados en toda España con la misma calidad" ya que "lo que no puede ser es que el PSOE y el PP estén echándose las culpas en función de quien gobierna" y así "ambas formaciones están dando continuamente bandazos".

En lo que respecta a la negociación de los presupuestos andaluces para 2018, Marín ha reiterado que Ciudadanos no sentará a negociar nada si Susana Díaz "no rectifica y no toma cartas en el asunto" en lo que tiene que ver con una nueva reducción del impuesto de sucesiones y donaciones. Ha insistido en que Ciudadanos no va a cambiar de opinión ni va a modificar su postura, por lo que ha apelado a Díaz a buscarse otra fuerza como Podemos, "que ahora parece que está en disposición de hablar de todo".