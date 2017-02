Méndez de Vigo promete bajar el IVA cultural... cuando se cumpla el déficit

Etiquetas

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo, ha asegurado con ironía que el cine goza de "buena salud pese al Gobierno" y ha prometido que el Gobierno bajará el IVA de las entradas cuando se cumpla "con la senda del déficit".

Según ha señalado en el Congreso, la intención del Ejecutivo a lo largo de su mandato es "bajar los impuestos" porque "el mejor sitio en el que puede estar el dinero es en el bolsillo de los españoles para que se lo gasten en lo que quieran".

Así ha respondido el ministro a la pregunta realizada por el diputado del PSOE José Andrés Torres Mora, en la que cuestionaba al Ejecutivo cuándo iban a dejar de "castigar" al cine español.

160 SALAS MENOS, BALANCE DE RAJOY

Torres Mora ha señalado que, a pesar de que el Gobierno dice que "se hacen buenas películas y la gente va al cine", desde que el PP llegó a La Moncloa hay 460 pantallas y 160 salas menos en el país. "Ahora son grandes almacenes o se han vendido a multinacionales extranjeras", ha denunciado el socialista.

Del mismo modo, ha criticado que el Ejecutivo haya respondido con un veto a la proposición no de ley registrada por su partido en la Cámara Baja por la que instaba al Gobierno a bajar el IVA de las entradas de cine, entre otros productos culturales. "Espero que sus palabras sean mejores que sus actos", ha señalado el diputado.

En este sentido, Méndez de Vigo ha señalado que los actos de su departamento se pueden ver en la mejora de la financiación del cine y en la reforma de la ley de impuestos de sociedades con más deducciones para la industria lo que, según ha explicado, ha hecho que "vengan a rodar a España más extranjeros".

"El cine goza de buena salud, puede que pese al Gobierno", ha declarado el ministro, quien ha señalado que desde hace semana, con los premios Forqué y Feroz se están celebrando las semanas "grandes" del cine que culminan este sábado con los Goya.

"Me parece bien que se meta con el Gobierno, pero no como el cine", ha insistido el titular de Cultura, que ha calificado 2016 como de "buena cosecha" con cinco películas que superan el millón de espectadores. "Ese es el mensaje que tenemos que trasladar, que goza de buena salud y que nos hace más felices en nuestra vida", ha concluido.