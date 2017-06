Monago (PP) pide una comisión de investigación sobre la oposición de Enfermería en Extremadura

Etiquetas

Aboga por una "operación salvamento de la transparencia" por la adjudicación del concurso de ambulancias

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha abogado por una "operación de salvamento de la transparencia" en Extremadura en relación a la "polémica" por la adjudicación del concurso de ambulancias, a la vez que ha anunciado que su partido solicitará una comisión de investigación para saber "qué ha ocurrido" con los 1.374 profesionales de la Enfermería que se han presentado a una oposición "que sólo cuatro han aprobado".

En rueda de prensa en Badajoz, Monago ha concretado que en el pleno de este jueves, día 8, los 'populares' van a exigir que se explique qué ha pasado en el concurso de las ambulancias y "qué es lo que ha impedido" al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, "para cumplir con esa palabra que con tanta rotundidad le dio al pueblo extremeño ante notario" cuando "se comprometió" ante la sociedad extremeña y ante notario "que iba a hacer una operación salvamento de las empresas extremeñas".

"Se firma ante notario, se promete, ahí está el vídeo, y se hace justamente lo contrario y a mí me parece que eso es muy grave", ha aseverado Monago, para quien "cuando el PSOE entra en las instituciones por la ventana salta la transparencia" y "en este tema falta transparencia", por lo que el PP, como oposición, está en "la obligación" de "exigir que se ponga luz donde ahora hay sombras y hay dudas razonables".

"TRANSPARENCIA" Y "MAYORÍAS"

En su intervención, José Antonio Monago también ha avanzado que van a instar a la Junta a que cumpla la normativa y el compromiso en materia de transparencia "por lo que está pasando a lo largo de esta legislatura" y que "empieza" a ser "inaudito".

Ha matizado a este respecto que el PSOE tiene minoría "pero parece que gobiernan con mayoría despreciando al resto de las fuerzas políticas y enterrando algunos consensos que había al inicio de la legislatura".

En esta línea, ha incidido en que "no puede ser que los diputados no puedan hacer bien su trabajo porque no hay transparencia" y que piden información pero no se les da, o aclaraciones que "no se producen", así como que la oposición tiene que hacer su labor de control y "cuando hay sospechas de duda lo que no vale decir es: 'vaya usted a los tribunales'".

Así, el líder de los 'populares' extremeños ha apuntado que también van a pedir que se consensúe con los grupos políticos la creación de una comisión "de control del cumplimiento de los derechos de información que tienen los diputados de la Asamblea de Extremadura".

También ha solicitado la publicación de los informes jurídicos y de la Intervención de la Junta de Extremadura "tal y como se comprometió ante notario" Vara, pero que "no se han publicado" y ha apostillado al respecto que quieren saber por qué "algunas veces" en determinados procedimientos "se allana la administración regional" y "desisten de seguir adelante".

"Es simplemente que cumpla con su palabra ante notario, no es una exigencia más que le pedimos al presidente de la comunidad autónoma", ha insistido, al tiempo que ha pedido que también se publique la tramitación de los procesos selectivos producidos en la administración.

DEBATE ESTADO REGIÓN

Por otro lado, José Antonio Monago también se ha referido al próximo Debate sobre el estado de la región, sobre cuya fecha de celebración, a finales de este mes de junio, se ha "alegrado" dado que el año pasado "se saltaron la reglamentación a este respecto a la torera" y "se hizo fuera de plazo".

En relación a su contenido, ha dicho con ironía que el escrito que se ha registrado y que motiva dicho debate "parece que lo ha escrito alguien que no quiere bien al presidente de la Junta de Extremadura" porque, entre otras cosas, "lo fundamenta" en los temas que quieren centrar el mismo como el análisis del déficit cuando Extremadura es la comunidad "con mayor déficit de toda España".

Entre dichos temas ha citado, además, la evolución del empleo "cuando somos la región española con más tasa de desempleo" o la ejecución de los presupuestos regionales cuando "no han pasado a supuestos reales" y cuyo grado de ejecución "ha sido ínfimo".

También se va a centrar dicho debate en la Agenda europea y el 'Brexit', acerca de lo cual ha apuntado, también con ironía, que "va a hacer una gran aportación al debate el papel que ha tenido la Junta de Extremadura y el presidente de la comunidad en el proceso del 'Brexit' y en la conformación de la Agenda de los grandes temas europeos"

Finalmente, ha subrayado, se introduce la plurinacionalidad de Cataluña y ha criticado en este sentido sobre Vara que ha dicho que "sigue los principios de Sánchez" y que "le va a ayudar".

Sobre el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, Monago ha expuesto que "está en el principio de ordinalidad y en el Estado, plurinacional" o en un planteamiento "federalista", y ha defendido que la ordinalidad "es precisamente lo que menos le interesa a la comunidad autónoma" al suponer que "si yo soy una comunidad que aporto mucho tengo que recibir mucho" y que es "letal" para Extremadura.