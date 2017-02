Monago (PP) reclama un pleno monográfico sobre empleo en la Asamblea con propuestas para "cambiar el rumbo" de la región

Etiquetas

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha anunciado que su Grupo Parlamentario va a registrar en la Asamblea de Extremadura este miércoles una solicitud para celebrar un pleno monográfico sobre empleo con el fin de debatir y hacer "propuestas" que puedan "cambiar el rumbo" de la comunidad tras encenderse las "alarmas" con datos como la EPA, la falta de inversión pública o el déficit de la comunidad.

José Antonio Monago ha subrayado este miércoles en rueda de prensa que el objetivo de este pleno monográfico no es "desgastar" al Ejecutivo de Fernández Vara, sino que entre todos los grupos del arco parlamentario puedan hacer "propuestas" de futuro para "tener claro el rumbo" de una comunidad que se está "arrimando a un precipicio".

En este sentido, ha señalado que, sin querer ser "apocalíptico", hay datos económicos que evidencian que Extremadura está pasando por un "bache muy profundo" que si no se corrigen la comunidad podría entrar en un "socavón" del que sería complicado salir.

En concreto, Monago se ha referido a la última Encuesta de Población Activa (EPA) que sitúa el desempleo en la región por encima del 28 por ciento, diez puntos más que la media nacional; a la escasa inversión pública de la Junta, con una ejecución del 19 por ciento del presupuesto en el último año; así como el déficit de la comunidad en noviembre, que se sitúa en el 1,45% del PIB, el triple que la media del país.

Asimismo, ha añadido que la deuda pública de la comunidad crece a un ritmo de 1,3 millones de euros diarios y que el montante supera ya los 4.000 millones de euros.

Estos indicadores son "tres luces rojas" que se han encendido y que denotan que la comunidad está en un "problema importante", y cuya situación no se corresponde con la "agenda del cambio" prometida por Vara en su campaña electoral ni tampoco es "arreglar la vida de la gente".

A su vez, ha subrayado que "de poco ha servido" el cierre presupuestario en verano de 2016, la flexibilización del déficit por parte del Gobierno central, ni tampoco el "rescate financiero" del Estado, que ha cifrado en 806 millones de euros.

GOBIERNO SIN "ILUSIÓN"

Monago ha remarcado que "lo peor" de esta situación "realmente preocupante" en la que se encuentra la comunidad es que "no hay ilusión en el gobierno de Extremadura", y en este sentido ha vuelto a reclamar cambios en el Ejecutivo de Fernández Vara.

Sin dar nombres de consejeros a los que sustituir, ha reiterado que "por sentido común" en una comunidad que es "campeona en desempleo", y que, por lo tanto, su principal problema es el paro, el titular de la cartera de empleo debe dedicarse a ello "a tiempo completo", y que asimismo la educación es un asunto de tal importancia que requiere que su responsable le dedique "mucho más tiempo".

EL PP ES "LEAL"

Monago ha remarcado que en el PP, como principal partido de la oposición en Extremadura se mantienen "leales" frente a la política del "no es no", al tiempo que ha reprochado a Fernández Vara desperdicia esta lealtad, dado que la "estabilidad política" que le ofrecen no se está traduciendo en estabilidad económica.

Al respecto, se ha referido a la reciente aprobación de los presupuestos regionales para el 2017, lo que en la práctica supone que "el depósito del coche está lleno", aunque la Junta carece de un "mapa" y un "rumbo" que seguir.

En todo caso, ha señalado que los 'populares' seguirán apoyando la estabilidad y el futuro de la comunidad autónoma, y que este es el argumento por el que solicitan este pleno monográfico en el que el PP quiere "ayudar" a la comunidad haciendo sus propias propuestas.

INCOHERENCIA DE VARA

Frente a esta actitud de "lealtad" que sostiene que mantiene el PP en Extremadura, "algunos están en echar la culpa a Madrid" sin asumir, ha dicho, su "responsabilidad". Al respecto, ha criticado la "incoherencia" del presidente de la Junta al posicionarse contra la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado mientras que reclamaba el apoyo del resto de fuerzas políticas para los elaborados por su ejecutivo para Extremadura.

"Eso no parece que sea serio, recíproco ni muy leal. El 'no es no', no creo que sea lo que quieren los españoles ni los extremeños", ha subrayado Monago, quien ha añadido que mantener esta negativa quien no ha recibido ese tratamiento en Extremadura "cuando menos es una grave contradicción".

En este punto, se ha preguntado qué puede pedir Vara a los ministros en sus reuiones cuando no apoya unos presupuestos, que suponen el "instrumento" para llevar a cabo sus reclamaciones, por lo que le ha planteado que aproveche los diputados socialistas en las Cortes Generales para tratar de mejorar las cuentas propuesas por el Gobierno de Rajoy, que es lo que han hecho en la Asamblea los diputados del PP con los PGEx.