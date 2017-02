Montero cree que Andalucia, tras cumplir con el objetivo de déficit "tiene legitimidad para exigir reformas al Gobierno"

Etiquetas

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, cree que Andalucía, tras cumplir con el objetivo de déficit "tiene legitimidad para exigir al Gobierno reforma del modelo de financiación y una armonización fiscal".

En declaraciones a los medios antes de presentar la conferencia de la directora de Estrategia Global de Asuntos Públicos de Telefónica, Trinidad Jiménez, en el Club Antares de Sevilla, la consejera se ha mostrado "satisfecha" con el cumplimiento del objetivo de déficit, de manera que Andalucía "está en condiciones de poder cumplir con el Gobierno de España y exigirle que "tenga un nuevo modelo de financiación que permita blindar los servicios públicos, la construcción de nuevas infraestructuras que mejoren las calidad de vida de las personas".

La consejera ha explicado que el pasado miércoles, la Intervención General de la Junta remitió al Ministerio de Hacienda "todas las tablas y datos correspondientes al año 2016 del objetivo de déficit, donde se denota que Andalucía cumple, y a pesar de que hemos incrementado de forma muy importante los presupuestos en sanidad, educación o en políticas sociales".

De esta forma, la Junta "sigue su hoja de ruta, de compromiso con los ciudadanos de blindar y mejorar su calidad de vida y compromiso con el Gobierno de España, pues el hecho de que cumpla Andalucía es muy importante para que el Gobierno de España pueda cumplir también con la obligación que tiene establecida con Europa, con exigencias que no compartimos pero que combatimos en aquellos foros como el Consejo de Política Fiscal y Financiera y la Conferencia de Presidentes, y una vez que se establece el objetivo procuramos estar en la línea de cumplimiento; y aquí hemos cumplido para el bien d la inversión y de la creación de empleo".

Por todo ello, Montero considera que Andalucía "tiene legitimidad para poder exigir todo lo que está planteando, como es la reforma del modelo de financiación, la armonización fiscal, los planes de empleo para Andalucía, porque Andalucía cumple y el cumplimiento es un llamamiento a los inversores".

A su juicio, "es fundamental que en este momento, cuando empieza una leve recuperación económica, es muy importante que los inversores conozcan que Andalucía es una tierra fiable, tiene estabilidad política y económica y es un buen lugar para asentarse, para generar oportunidades de empleo e incrementar la riqueza de nuestra comunidad".

Montero apunta que "cumplir significa generar confianza, credibilidad pero no serviría de nada si no estuviéramos cumpliendo con los intereses de los ciudadanos", dejando claro que "la seña de identidad del Gobierno socialista es cumplir con la gente, con su programa electoral; y, por otra parte cumplimos con España, lo que nos da capacidad de elevar nuestra voz para reivindicar un modelo más justo en el reparto de los recursos, para que Andalucía tenga una financiación en la que no le quiten más de 4.500 millones, como ahora ha ocurrido con el actual modelo"

Por otro lado, ha precisado que el presupuesto de la Junta para 2017 "estaba hecho con el convencimiento de que se iba a cumplir los objetivos, y ahora Andalucía tiene desde inicios de enero un presupuesto absolutamente habilitado para trabajar en todas las áreas y para cumplir con los compromisos que la presidenta ha ido desgranando en sus convocatorias y comparecencias en el Parlamento".

Por eso, espera que el Gobierno central "pueda conformar un compromiso con los ciudadanos presentando los Presupuestos Generales del Estado y contando cuál es su hoja de ruta para 2017, que desconocemos".