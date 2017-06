Montero dice al Gobierno que Andalucía "ha cumplido con el déficit, el objetivo de endeudamiento y el periodo de pago"

Etiquetas

La consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha afirmado este lunes que la comunidad autónoma "ha cumplido con el déficit, con el objetivo de endeudamiento y el periodo medio de pago", en referencia al requerimiento realizado por el Ministerio de Hacienda a las comunidades autónomas por no cumplir con el gasto público.

Asimismo, ha admitido que "hay discrepancia entre las intervenciones, la Intervención de la Junta y la del Gobierno central, por lo que se ha pedido aclaración" al respecto.

Según ha informado el diario El País, el Ministerio de Hacienda ha advertido por aumentar el gasto público por encima de lo permitido a Andalucía, Galicia, País Vasco, Canarias y Murcia y les obliga a presentar un plan de ajuste para contener sus compromisos al nivel que marca la Ley de Estabilidad para encarrilar sus cuentas.

En respuesta a los periodistas en la inauguración de la V Conferencia Internacional de economía y presupuesto en clave de género, la consejera ha indicado que "en este momento se ha solicitado un plan de equilibrio" al Gobierno central "por la regla de gasto, que es una regla que no compartimos y metodológicamente no sabemos cómo el Gobierno ha realizado los datos para dar o no cumplimiento a las comunidades autónomas".

Esta regla de gasto, según ha asegurado, "se ha utilizado como excusa para quitarle a las comunidades que cumplían", como Andalucía, "el fondo de facilidad financiera a coste cero, por lo que nos va a costar 131 millones de euros que el Gobierno haya decidido seguir quitando recursos a las comunidades autónomas".

Montero ha añadido que "hasta que no sepamos cuáles son los datos reales que han manejado para decir que la comunidad autónoma en esta materia suma un incumplimiento" se ha solicitado un aplazamiento de dicha decisión.

Por otro lado, ha afirmado que "es importante trasladar que nosotros desde hace muchos años somos una comunidad cumplidora y estamos reclamando un modelo de financiación justo para Andalucía, modelo del que no tenemos noticia". Mientas eso ocurre, "Andalucía ha dejado de percibir más de 4.700 millones de euros que sí han percibido otras partes de España y que son fundamentales", sobre todo para "el impulso de Andalucía", especialmente "en materia de empleo", que es "lo que le quita el sueño al Gobierno andaluz".

Finalmente, Montero ha añadido que confía en que nos den ese periodo que "hemos pedido hasta que se aclaran los datos correspondientes al cálculo que ha hecho el Gobierno de España correspondiente al gasto".