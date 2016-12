Montero espera que este sea el último consejo que no tenga en su orden del día la financiación autonómica

Etiquetas

La consejera de Hacienda y Administración Pública andaluza, María Jesús Montero, ha confiado este jueves en que el que se celebra hoy sea el último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que no incluya en su orden del día la reforma del modelo de financiación autonómica.

En declaraciones a los periodistas a su llegada a la reunión, Montero ha hecho alusión a la promesa de que la Conferencia de Presidentes del mes de enero abordará el nuevo modelo, por lo que entiende que la reforma del sistema será "fundamental" y requerirá una "discusión razonable y un acuerdo" que --según ha dicho-- "esperamos todos que tenga mejores ingresos".

"Hoy vuelve a no estar en el orden del día y esperamos que despidamos el año con este último consejo que no lo contenga", ha incidido la consejera que, sobre el reparto del objetivo de déficit, ha recordado que Andalucía considera que el mismo "avanza sobre la senda previamente establecida" pero que "no es suficiente" debido al esfuerzo que cada comunidad tenía que aportar en función del gasto público.

Fuentes de la Consejería han adelantado que Andalucía prevé abstenerse en la votación sobre los objetivos, como hizo en el anterior CPFF, y Montero ha recordado que el 95 por ciento de la disminución del gasto público en los años de la crisis se ha aportado por parte de las comunidades autónomas y ayuntamientos y, sin embargo, "se sigue poniendo un objetivo más exigente a las administraciones territoriales que el que se reserva el Gobierno de España".

"Es una injusticia en sí misma y espero que podamos ser capaces de discutirla de la mano del nuevo modelo de financiación", ha dicho la responsable de Hacienda andaluza.

LAS ENTREGAS A CUENTA, PARA PRESIONAR

Con respecto a las entregas a cuenta, Montero ha trasladado que piensa que el Gobierno de España ha intentado hacer presión sobre las comunidades autónomas porque cree que éstas a su vez van a presionar al PSOE para modificar su posición en el Congreso.

"Mientras que el ministro está desarrollando esa estrategia parece que el Gobierno no hace nada por dar un programa de presupuesto con otras formaciones políticas que son más cercanas ideológicamente al PP", ha afeado la consejera andaluza, al no conocer "movimiento de acercamiento o discusión con otras formaciones". Montero ha reiterado que el PSOE no apoyará presupuesto que signifique más recorte o mayor ajuste de gasto público.

"Las posiciones son claras y están perfectamente definidas y no tiene sentido que ministro haga de las entregas a cuenta una herramienta que haga chantaje; desde luego, Andalucía no se ha dejado chantajear y en el día de hoy hemos aprobado presupuesto, de las primeras comunidades que lo hemos hecho y empezamos el 1 de enero con nuevas cuentas públicas intentando que la mucha o poca recuperación llegue a las familias", ha concluido.