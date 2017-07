Montoro avanza que las CCAA contarán con unos 4.700 millones más de financiación en 2018

Etiquetas

Afirma que es "alcanzable" salir "definitivamente" de la crisis esta legislatura

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha afirmado este miércoles que es "alcanzable" salir "definitivamente" de la crisis esta legislatura y ha avanzado que en los Presupuestos Generales del Estado de 2018 contemplarán un incremento de los anticipos a cuenta de las comunidades autónomas "muy por encima" de los 4.500 o 4.700 millones de euros sobre los de este ejercicio.

Así lo ha avanzado Montoro durante su intervención en el Pleno del Senado, que debate y vota los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el trienio 2018-2020 y el límite de gasto no financiero para 2018, conocido como techo de gasto, que sube un 1,3%, hasta los 119.834 millones de euros, aprobados ya ayer en el Congreso.

"En los Presupuestos traeremos un incremento de anticipos a cuenta a las CC.AA., al menos sobre los anticipos a cuenta de este año de 2017, muy por encima de unos 4.5000 o 4.700 millones, de este orden de magnitud", ha adelantado Montoro, quien ha insistido en que con la relajación de los objetivos de déficit para las CC.AA. del 0,3% al 0,4% en 2018 y del 0% al 0,1% en 2019, las regiones tendrán "más recursos y menos déficit" y una mayor "posibilidad" de gastar en políticas sociales.

Ante las críticas de varios portavoces de la oposición sobre el perjuicio a los anticipos a cuenta que podría suponer la rebaja del IRPF pactada entre el Gobierno y Ciudadanos, Montoro ha aclarado que no afectará y que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de finales de este mes comunicará las cifras a las CC.AA. para que puedan elaborar sus presupuestos para 2018.

Montoro también ha asegurado que se seguirán cumpliendo y reforzando los compromisos adquiridos con UPN y Foro Asturias, y habrá la "oportunidad de seguir avanzando" en materia fiscal y conseguir una mayor capacidad fiscal a través del régimen económico fiscal de Canarias, Ceuta y Melilla, así como en el régimen económico balear.

SALIDA "DEFINITIVA" DE LA CRISIS ESTA LEGISLATURA

El ministro ha señalado que la aprobación del techo de gasto supone el primer paso para elaborar los Presupuestos de 2018, y la apuesta por la evolución económica "más positiva que puede vivir un país como España", ante la previsión de que en 2020 se alcanzarán 20,5 millones de ocupados.

"Con un mayor nivel de PIB, el nivel de ocupación hará los registros de 2007, antes de que España entrara en la crisis", ha pronosticado Montoro, quien ha subrayado que nunca antes España había podido compaginar "tanta fortaleza" de la economía interna y del sector exterior, ya que a final de legislatura se acumularán ocho años consecutivos de superávit de la balanza por cuenta corriente, fruto del avance de la competitividad y la internacionalización de la economía.

ESPAÑA ES INTERNACIONAL "COMO NUNCA ANTES LO HA SIDO"

A este respecto, ha destacado que España tiene invertido en el resto del mundo del orden de 660.000 millones de euros, teniendo capacidad de financiación frente al resto del mundo en 2 puntos del PIB, mientras que en 2004 la inversión directa de España en el resto del mundo eran 220.000 millones. "España es internacional como nunca antes lo ha sido en su historia", ha apostillado.

"Traemos una apuesta por el crecimiento y el empleo y por enterrar definitivamente a la crisis económica, la crisis de paro, es alcanzable en esta legislatura, lo podemos conseguir, lo estamos haciendo viable a través de acuerdos con grupos que se prestan a ellos", ha recalcado.

El titular de Hacienda ha reprochado que haya otros grupos con los que "no hay forma" de negociar, a pesar de que "no será porque no les llama el Gobierno". "El Gobierno llama a todos pero no recibe respuesta, cada uno está en su propio asunto", ha añadido.

En su turno de réplica, el titular de Hacienda ha respondido también a algunos portavoces de la oposición sobre el ajuste de las administraciones, señalando que en lo que va de año el Estado ha realizado un ajuste del 2,91% del PIB y las CC.AA. del 2,53%, de forma que en el periodo de 2011 a 2020 se contempla un ajuste por parte de la Administración General del Estado del 5,43% frente al menor ajuste, del 3,3%, de las CC.AA.