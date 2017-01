Montoro advierte a las comunidades: "O nos ponemos de acuerdo o no tendremos financiación autonómica"

Etiquetas

Augura que la reforma será un "éxito", aunque será una tarea "difícil"

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha advertido este jueves a los barones autonómicos que o se ponen de acuerdo para "reinventar" modelo de financiación autonómica, o no habrá financiación. "O lo votamos la gran mayoría conjuntamente o no nace", ha avisado durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Congreso para detallar las líneas generales de su departamento.

Montoro, que ha apelado a la "responsabilidad política" durante su comparecencia, ha asegurado que la intención del Gobierno es que en los inicios del 2017 se aborde la financiación autonómica y local para "renovarla y actualizarla, si se quiere reinventarla", de forma que se incorporen "elementos de auténtica novedad".

Según el ministro, el momento actual es el idóneo para acometer la reforma del modelo de financiación autonómico y local porque las administraciones locales presentan ya superávit y las autonomías habrán situado su desajuste por debajo del 1% en 2016, con una senda marcada para que en los dos próximos ejercicios logren la estabilidad presupuestaria.

EL MOMENTO ADECUADO

Así, ha insistido en el mejor contexto para acometer la reforma de la financiación autonómica ante "unas administraciones mucho más equilibradas ", lo que permite "hacer identificación de las insuficiencias del sistema de financiación en el sentido de inequidades que produzcan".

Esto provoca, ha agregado, que en el sistema actual no esté garantizado que todos los ciudadanos "con independencia de su lugar de residencia tengan los mismos servicios públicos en términos de calidad".

Por ello, considera que hay una "oportunidad" para acometer la reforma del modelo, ya que en términos económicos las finanzas públicas se encuentran en una situación "más capaz", y en términos políticos porque "no se puede auspiciar una financiación autonómica o local contra el criterio de gobernantes autonómicos o locales".

AUGURA "ÉXITO", AUNQUE SERÁ "DIFÍCIL"

"O nos ponemos de acuerdo o no tendremos financiación. O lo votamos la gran mayoría conjuntamente o no nace", ha advertido Montoro, avisando de que "podemos hacer la mejor teoría del mundo o llamar a los mejores expertos", pero sin acuerdo no saldrá adelante.

El titular de Hacienda ha aseverado que el Gobierno está "empeñado" en llevar a adelante la modernización del modelo de financiación autonómica, en paralelo con la local, que "tiene que sentirse corresponsable" en un contexto de revisión del sistema integral de las administraciones públicas.

"Estoy seguro de que tendremos éxito aunque es una tarea difícil. Estoy convencido de que vamos a hacerlo, a conseguirlo", ha manifestado.