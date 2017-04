Moragues rechaza valorar la gestión anterior en Feria Valencia y dice que el nuevo Consell ha dado "pasos hacia atrás"

Etiquetas

Asegura que no fue él quien envió a Fiscalía el informe de Intervención que detectó sobrecostes en las obras

El exconseller de Hacienda y actual delegado de Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, ha rechazado este jueves realizar ningún tipo de valoración sobre la gestión de Feria Valencia antes de 2012, cuando asumió la cartera de Hacienda, ha asegurado que no fue él quien envió a Fiscalía el informe de Intervención que detectó sobrecostes en las obras de ampliación y modernización, con el que se abrió una investigación que fue después archivada, y ha criticado la gestión de la institución ferial por parte del actual Consell: "Se están dando pasos hacia atrás".

Así se ha pronunciado durante su comparecencia en las Corts en la Comisión especial de investigación sobre los aspectos de la gestión general de las instituciones feriales de la Comunitat Valenciana, donde ha explicado que en 2012 la Intervención General del Estado acordó la sectorización de Feria Valencia, de modo que el déficit y la deuda pasaban a computar como parte de la Generalitat. Así, en 2013 la Intervención elaboró un informe, que detectó sobrecostes del 86% en el plan de modernización y ampliación.

Moragues ha reiterado que la realización de este control de las transferencias corrientes y de capital a la institución ferial abordaba el periodo 2009-2013, de manera totalmente independiente, y no fue "una actuación singular", sino que re realizó dentro de una serie de actuaciones de fiscalización a distintas empresas del sector público o entidades receptoras de subvenciones.

Preguntado sobre si fue él quien tras conocer el contenido del informe lo trasladó a Fiscalía, ha negado este extremo y ha dicho que desconoce quién lo hizo y "el origen de ese inicio de investigación" y, respecto a si recibió presiones para que el informe no se hiciera, ha asegurado que no, "ninguna de ningún tipo".

Ante las reiteradas preguntas de los grupos sobre su valoración de ese plan de modernización de las instalaciones de Feria Valencia --suscrito en 2002 por el anterior Consell-- que en un primer momento planteaba un coste de unos 300 millones que finalmente pasó a casi 600 y, contando los intereses y el aval, a más de 1.000 millones, y si él lo hubiese firmado, Moragues ha remarcado que no va a pronunciarse sobre circunstancias anteriores a su toma de posesión, el 10 de diciembre de 2012.

"Solo me pronuncio sobre lo que conocí en mi cargo", ha subrayado ante la insistencia de los grupos, a los que ha explicado que no puede valorar lo que habría hecho si de él hubiera dependido ese plan porque no sabe las circunstancias del momento. Ha señalado, en todo caso, que una institución centenaria como Feria Valencia ha sido "un motor" a nivel comercial, de generación de empleo, sinergias y riqueza y entiende que "los responsables políticos en su día, en aras a ese prestigio, tomarían las decisiones que estimasen oportunas".

Tras insistir al ser preguntado en términos generales si considera que Feria Valencia se ha gestionado bien, ha incidido en que sería "inoportuno" realizar ningún juicio de valor, y ha recordado además que él no formaba parte de ningún órgano de dirección de esta institución.

El exconseller ha destacado que durante su etapa en Hacienda se promovió un plan de reestructuración de Feria Valencia y ha señalado que dos años después de que él dejara la cartera "da la sensación de que no se han dado pasos adelante en la reestructuración, en el saneamiento, en la posición internacional, sino que se han dado pasos hacia atrás" tras "dos años de inacción".

RESPONSABILIDADES, TAMBIÉN "A LOS DE AHORA"

Ha lamentado que aún "hay dudas sobre el modelo de gestión", con "discrepancias e incoherencias" entre PSPV y Compromís, y ha indicado que hay que buscar "responsabilidades políticas de los que estaban antes y de los que están ahora y preguntar a los de ahora qué están haciendo al frente de Feria" porque "cada responsable político deberá dar las explicaciones oportunas". "No podemos estar mirando al retrovisor, se tienen que depurar responsabilidades de todo tipo, no se puede gestionar como si se siguiese en la oposición", ha agregado.

En este punto, varios parlamentarios han afeado a Moragues que no realizara valoraciones personales sobre la gestión anterior a 2012 pero sí lo haga de la gestión del actual Consell, a lo que este ha señalado que ahora conoce el plan de reestructuración que se preparó para feria Valencia y puede hacer una valoración política, que "no un juicio de valor", de que ahora está "en una situación más retrasada" conociendo lo que conoce.

Por su parte, el PP ha manifestado nuevamente de manera formal la queja al ser esta la quinta sesión de comparecencias en la comisión sin contar con el auto de archivo de la investigación de Fiscalía sobre la Feria, además del informe sobre los costes necesarios sobrevenidos exigidos por la administración pública a Feria Valencia que motiva la diferencia entre la cantidad inicial, la adjudicada para las obras y la que finalmente se abonó.